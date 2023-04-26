Бабаев: «Фернандес хочет закончить карьеру в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении в клуб защитника Марио Фернандеса.

«Для меня не стал удивлением факт разрыва контракта Марио с «Интернасьоналом». Мы же регулярно поддерживаем связь. Марио предварительно говорил нам о желании вернуться в ЦСКА и закончить карьеру здесь, но есть вопрос здоровья, семейные вопросы, а потом уже примем решение», – сказал Бабаев.