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    Бабаев: «Фернандес хочет закончить карьеру в ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении в клуб защитника Марио Фернандеса.

    «Для меня не стал удивлением факт разрыва контракта Марио с «Интернасьоналом». Мы же регулярно поддерживаем связь. Марио предварительно говорил нам о желании вернуться в ЦСКА и закончить карьеру здесь, но есть вопрос здоровья, семейные вопросы, а потом уже примем решение», – сказал Бабаев.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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