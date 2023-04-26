Бабаев прокомментировал возможное возвращение Фернандеса в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении в клуб защитника Марио Фернандеса.

«Все возможно. Мы договорились, что в ближайшее время, возможно, встретимся, обсудим перспективы, его пожелания. Однозначно сейчас ничего сказать нельзя, но и исключать тоже. Думаю, при обоюдном желании, возможностях, необходимости набора физической формы все возможно.

Есть ли риск, что Марио завершит карьеру? Сейчас нужно взять паузу, он это тоже понимает. Нужно оценить собственные силы. К сожалению, действительно, травмы стали проявляться часто. Марио очень расстроен.

Поэтому, чтобы не торопить события и не делать поспешных заявлений, сначала надо все обсудить, проверить», – сказал Бабаев.