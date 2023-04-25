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    • Балотелли: «Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей»

    Балотелли: «Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей»

    Форвард «Сьона» Марио Балотелли сожалеет, что не смог стать лучшим футболистом мира.

    «Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей». Райола всегда говорил, что эти награды мог забрать я, если бы играл на сто процентов своих возможностей.

    Но я использовал только 20 процентов своего потенциала. Сейчас сожалею, что не сделал больше», – заявил Балотелли.

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    Источник: Goal

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7796

      mihail200606 55 минут назад

      Это да... он только ближе к концу карьеры это понял.. Проср...капитально карьеру. Очень был хорош в начале.

      0
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      Рейтинг: +338

      гууд 1 час назад

      Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
      Роналду выигрывал эту награду 5 раз.
      Балотелли наиболее известен по болобольству для прессы.

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      Рейтинг: +14461

      Skull_Boy 1 час назад

      Смотрю играл за МС, Ливер и миланские клубы и что-то не помню такого момента, и вообще кто это такой

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      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 1 час назад

      Его фамилия вернее будет как Балаболли.

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