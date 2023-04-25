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  • Балотелли: «Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей»

Балотелли: «Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей»

25 апреля 2023, 16:30
4

Форвард «Сьона» Марио Балотелли сожалеет, что не смог стать лучшим футболистом мира.

«Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей». Райола всегда говорил, что эти награды мог забрать я, если бы играл на сто процентов своих возможностей.

Но я использовал только 20 процентов своего потенциала. Сейчас сожалею, что не сделал больше», – заявил Балотелли.

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Источник: Goal
Швейцария. Суперлига Сьон Месси Лионель Роналду Криштиану Балотелли Марио
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1682431202
Смотрю играл за МС, Ливер и миланские клубы и что-то не помню такого момента, и вообще кто это такой
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гууд
1682431512
Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча». Роналду выигрывал эту награду 5 раз. Балотелли наиболее известен по болобольству для прессы.
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mihail200606
1682432168
Это да... он только ближе к концу карьеры это понял.. Проср...капитально карьеру. Очень был хорош в начале.
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vmonomah17
1682445918
Только Фергюсон бы смог из Марио выбить всю дурь
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