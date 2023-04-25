Балотелли: «Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей»

Форвард «Сьона» Марио Балотелли сожалеет, что не смог стать лучшим футболистом мира.
«Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей». Райола всегда говорил, что эти награды мог забрать я, если бы играл на сто процентов своих возможностей.
Но я использовал только 20 процентов своего потенциала. Сейчас сожалею, что не сделал больше», – заявил Балотелли.
- Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Роналду выигрывал эту награду 5 раз.
- Балотелли наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан» и «Интер».
Источник: Goal