Балотелли: «Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей»

Форвард «Сьона» Марио Балотелли сожалеет, что не смог стать лучшим футболистом мира.

«Я виноват, что у Месси и Роналду так много «Золотых мячей». Райола всегда говорил, что эти награды мог забрать я, если бы играл на сто процентов своих возможностей.

Но я использовал только 20 процентов своего потенциала. Сейчас сожалею, что не сделал больше», – заявил Балотелли.