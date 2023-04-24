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  • Агент Смирнов – о защитнике «Спартака» Дуарте: «Он совершил преступление»

Агент Смирнов – о защитнике «Спартака» Дуарте: «Он совершил преступление»

24 апреля 2023, 23:00
4

Антон Смирнов, агент Андрея Лунева и других футболистов, раскритиковал игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

  • Перед вторым голом соперника Дуарте проиграл забег Жоау Батчи, а потом прекратил ускорение и остановился.
  • «Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
  • Москвичи уступали 0:2.

«Я, конечно, не Вадим Евсеев, [который после последнего матча «Шинника» отстранил игрока от команды за результативную ошибку], но вот то, что делал в эпизоде со вторым голом «Краснодара» Дуарте, – это преступление против команды. За такие вещи не просто можно, но и нужно выставлять на трансфер», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Дуарте Алексис
Комментарии (4)
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Бриг
1682367900
Да уж. Мне подумалось, что он с жуткой похмелюги, даже шагом не мог...
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jek718875
1682394816
Он что, приехал бегать? он приехал зарабатывать деньги
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grb651
1682401232
А может он еще и агент Денисова? тогда понятно надо во что бы то не стало перевести стрелки от этого бездаря!
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zigbert
1682424972
По играм Дуарте за Спартак можно констатировать что это игрок с низкой скоростью. Кроме того не всегда уверенно играет позиционно. Может быть только в подыгрыше у него получается лучше.
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