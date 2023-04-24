Агент Смирнов – о защитнике «Спартака» Дуарте: «Он совершил преступление»

Антон Смирнов, агент Андрея Лунева и других футболистов, раскритиковал игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

Перед вторым голом соперника Дуарте проиграл забег Жоау Батчи, а потом прекратил ускорение и остановился.

«Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.

Москвичи уступали 0:2.

«Я, конечно, не Вадим Евсеев, [который после последнего матча «Шинника» отстранил игрока от команды за результативную ошибку], но вот то, что делал в эпизоде со вторым голом «Краснодара» Дуарте, – это преступление против команды. За такие вещи не просто можно, но и нужно выставлять на трансфер», – написал Смирнов.