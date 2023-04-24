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    • Агент Смирнов – о защитнике «Спартака» Дуарте: «Он совершил преступление»

    Агент Смирнов – о защитнике «Спартака» Дуарте: «Он совершил преступление»

    Антон Смирнов, агент Андрея Лунева и других футболистов, раскритиковал игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

    • Перед вторым голом соперника Дуарте проиграл забег Жоау Батчи, а потом прекратил ускорение и остановился.
    • «Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
    • Москвичи уступали 0:2.

    «Я, конечно, не Вадим Евсеев, [который после последнего матча «Шинника» отстранил игрока от команды за результативную ошибку], но вот то, что делал в эпизоде со вторым голом «Краснодара» Дуарте, – это преступление против команды. За такие вещи не просто можно, но и нужно выставлять на трансфер», – написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    24.04.2023 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2309

      Бриг 1 час назад

      Да уж. Мне подумалось, что он с жуткой похмелюги, даже шагом не мог...

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