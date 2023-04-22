«Этого разгильдяя больше в команде не будет»: Евсеев отстранил игрока «Шинника» после поражения от «Алании»

Пресс-конференция главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева после матча 28-го тура Первой лиги против «Алании» (0:1) длилась меньше минуты.

На ней он назвал своего футболиста, виновного в голе, разгильдяем и сообщил, что его в команде больше не будет.