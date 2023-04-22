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    • «Этого разгильдяя больше в команде не будет»: Евсеев отстранил игрока «Шинника» после поражения от «Алании»

    «Этого разгильдяя больше в команде не будет»: Евсеев отстранил игрока «Шинника» после поражения от «Алании»

    Пресс-конференция главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева после матча 28-го тура Первой лиги против «Алании» (0:1) длилась меньше минуты.

    На ней он назвал своего футболиста, виновного в голе, разгильдяем и сообщил, что его в команде больше не будет.

    • «Шинник» пропустил в компенсированное время 2-го тайма.
    • Вероятно, Евсеев имеет в виду вышедшего на 78-й минуте на замену форварда Александра Галимова, который потерял мяч на своей половине поля.
    • 23-летний Галимов – воспитанник «Урала».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2107

      jek718875 5 минут назад

      Серьёзный дядя, я уже его боюсь

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      Ответить
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      Рейтинг: +4390

      fakeid 41 минуту назад

      если евсеев не шутил и не троллил игрока - то он скот.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1184

      Таврида 54 минуты назад

      Галимов... Не повезло с фамилией и карьерой...

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