«Этого разгильдяя больше в команде не будет»: Евсеев отстранил игрока «Шинника» после поражения от «Алании»

Пресс-конференция главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева после матча 28-го тура Первой лиги против «Алании» (0:1) длилась меньше минуты.
На ней он назвал своего футболиста, виновного в голе, разгильдяем и сообщил, что его в команде больше не будет.
- «Шинник» пропустил в компенсированное время 2-го тайма.
- Вероятно, Евсеев имеет в виду вышедшего на 78-й минуте на замену форварда Александра Галимова, который потерял мяч на своей половине поля.
- 23-летний Галимов – воспитанник «Урала».
Источник: «Бомбардир»