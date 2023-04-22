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  • Ветеран ЦСКА: «Вернуть Фернандеса хотят только кухарки, он нам не нужен»

Ветеран ЦСКА: «Вернуть Фернандеса хотят только кухарки, он нам не нужен»

22 апреля 2023, 11:51
9

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев не хочет, чтобы в команду возвращался защитник Марио Фернандес. Он накануне покинул бразильский «Интернасьонал».

«Всегда говорил, что Марио не защитник. Он не умеет играть в обороне. Выступает как свободный художник. Фернандес бросает всю оборону и подключается к атакам. Да, забивает голы, но и много пропускает. Плюс очень много проигрывал единоборств. Здесь от него балдели не по делу.

Сейчас оборона у нас в порядке. Кто попало в атаку не лезет. Он нам в ЦСКА абсолютно не нужен. Его хотят вернуть только кухарки. Это не болельщики, не специалисты, а кухарки. Да, он борется. Но работа у него легкая была никого не держать. Это недопустимо!» – сказал Пономарев.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Пономарев Владимир
Комментарии (9)
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eugen-han
1682155859
Полностью согласен по этому игроку, которого я ещё жёстче критиковал после игры с хорватами на ЧМ-2018, но из него делали тогда ,,героя".
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sochi-2013
1682156436
Не в обиду болельщикам ЦСКА, но он и Дзагоев сильно переоценены.
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R_a_i_n
1682157501
Еще один "гражданин" нашей страны. Подумать только, гражданин РФ приостанавливает контракт с Российским клубом))) Патриотично как.
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CSKA57
1682168391
В отношении возврата с Пономаревым где-то согласен. А вот в отношении его игры в прошлом, можно поспорить. Марио работал на износ. Все уже стояли, а он продолжал бегать. Он много сделал для ЦСКА! В отношении незабитого пенальти на ЧМ... Пора перестать его за это ругать! Нервы есть у каждого!
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