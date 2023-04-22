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    • Ветеран ЦСКА: «Вернуть Фернандеса хотят только кухарки, он нам не нужен»

    Ветеран ЦСКА: «Вернуть Фернандеса хотят только кухарки, он нам не нужен»

    Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев не хочет, чтобы в команду возвращался защитник Марио Фернандес. Он накануне покинул бразильский «Интернасьонал».

    «Всегда говорил, что Марио не защитник. Он не умеет играть в обороне. Выступает как свободный художник. Фернандес бросает всю оборону и подключается к атакам. Да, забивает голы, но и много пропускает. Плюс очень много проигрывал единоборств. Здесь от него балдели не по делу.

    Сейчас оборона у нас в порядке. Кто попало в атаку не лезет. Он нам в ЦСКА абсолютно не нужен. Его хотят вернуть только кухарки. Это не болельщики, не специалисты, а кухарки. Да, он борется. Но работа у него легкая была никого не держать. Это недопустимо!» – сказал Пономарев.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7041

      sochi-2013 14 минут назад

      Не в обиду болельщикам ЦСКА, но он и Дзагоев сильно переоценены.

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      Рейтинг: +526

      eugen-han 24 минуты назад

      Полностью согласен по этому игроку, которого я ещё жёстче критиковал после игры с хорватами на ЧМ-2018, но из него делали тогда ,,героя".

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