Ветеран ЦСКА: «Вернуть Фернандеса хотят только кухарки, он нам не нужен»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев не хочет, чтобы в команду возвращался защитник Марио Фернандес. Он накануне покинул бразильский «Интернасьонал».

«Всегда говорил, что Марио не защитник. Он не умеет играть в обороне. Выступает как свободный художник. Фернандес бросает всю оборону и подключается к атакам. Да, забивает голы, но и много пропускает. Плюс очень много проигрывал единоборств. Здесь от него балдели не по делу.

Сейчас оборона у нас в порядке. Кто попало в атаку не лезет. Он нам в ЦСКА абсолютно не нужен. Его хотят вернуть только кухарки. Это не болельщики, не специалисты, а кухарки. Да, он борется. Но работа у него легкая была никого не держать. Это недопустимо!» – сказал Пономарев.