Ветеран ЦСКА: «Вернуть Фернандеса хотят только кухарки, он нам не нужен»

Не в обиду болельщикам ЦСКА, но он и Дзагоев сильно переоценены.
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев не хочет, чтобы в команду возвращался защитник Марио Фернандес. Он накануне покинул бразильский «Интернасьонал».
«Всегда говорил, что Марио не защитник. Он не умеет играть в обороне. Выступает как свободный художник. Фернандес бросает всю оборону и подключается к атакам. Да, забивает голы, но и много пропускает. Плюс очень много проигрывал единоборств. Здесь от него балдели не по делу.
Сейчас оборона у нас в порядке. Кто попало в атаку не лезет. Он нам в ЦСКА абсолютно не нужен. Его хотят вернуть только кухарки. Это не болельщики, не специалисты, а кухарки. Да, он борется. Но работа у него легкая была никого не держать. Это недопустимо!» – сказал Пономарев.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.