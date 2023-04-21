Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» по двум причинам

Стало известно, почему Марио Фернандес ушел из «Интернасьонала».

Бразилец с российским паспортом решил прекратить сотрудничество с клубом по двум причинам.

«Он разорвал контракт с «Интернасьоналом» из-за невозможности адаптироваться к реалиям в новой команде (кстати, разошлись без компенсации – порешали миром).

Выяснилось, что на родине в плане футбола не все так гладко, как казалось Марио. Он столкнулся с непривычными для себя после Москвы организационными сложностями.

Хотя бы даже по своевременной выплате зарплаты и профессиональному внутриклубному устройству. В общем, в «Интернасьонале» работа выстроена совсем не так, как он привык в ЦСКА.

Вместе с тем, возобновив карьеру зимой и подписавшись с клубом до конца 2023-го, легендарный армеец рассчитывал, что будет играть. Но по факту отбегал всего 308 минут в 5 матчах, еще 6 отсидел в запасе и 6 пропустил (из них лишь 2 по травме).

И если в ЦСКА Фернандес был королем и авторитетом, то в Бразилии оказался лишь одним из игроков. Да, к нему относились с уважением, но без особого пиетета.

И вернуться в большой футбол после полугодичного простоя у него там, увы, не получилось. Так бывает», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.