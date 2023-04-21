В «Торпедо» раскрыли разницу между Клотетом и Талалаевым

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов поделился впечатлениями от нового главного тренера Пепа Клотета. Он сменил Андрея Талалаева.

«Конечно, после смены тренера многое изменилось – команда стала повеселее, взбодрилась. Жозеп Клотет – молодой тренер, он знает, какие слова нужно говорить футболистам, как нас мотивировать. Перед каждой игрой он говорит нам правильные слова, которые нас цепляют, заряжают. Поэтому мы бодримся и бьемся.

Веселее – не в том плане, что мы ходим и улыбаемся, у нас на тренировках все серьезно, никто не смеется и так далее. Тренировки очень важны для нового тренера, он серьезно к ним относится. Просто с приходом Клотета команда выдохнула, при предыдущем тренере было больше давления на игроков», – сказал Самсонов.