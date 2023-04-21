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    В «Торпедо» раскрыли разницу между Клотетом и Талалаевым

    Защитник «Торпедо» Артем Самсонов поделился впечатлениями от нового главного тренера Пепа Клотета. Он сменил Андрея Талалаева.

    «Конечно, после смены тренера многое изменилось – команда стала повеселее, взбодрилась. Жозеп Клотет – молодой тренер, он знает, какие слова нужно говорить футболистам, как нас мотивировать. Перед каждой игрой он говорит нам правильные слова, которые нас цепляют, заряжают. Поэтому мы бодримся и бьемся.

    Веселее – не в том плане, что мы ходим и улыбаемся, у нас на тренировках все серьезно, никто не смеется и так далее. Тренировки очень важны для нового тренера, он серьезно к ним относится. Просто с приходом Клотета команда выдохнула, при предыдущем тренере было больше давления на игроков», – сказал Самсонов.

    • Талалаев сейчас в «Химках».
    • Клотет ранее работал в Англии.
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.

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    Источник: «РБ Спорт»

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