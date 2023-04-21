«Было бы гораздо веселее перейти в «Спартак»»: Червиченко – о будущем Марио Фернандеса

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о том, где может продолжить карьеру Марио Фернандес, расторгший контракт с «Интернасьоналом».

«Придeт ли Марио в ЦСКА или нет – я не знаю. Мне кажется, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Уехал и уехал.

У армейцев было похожее возвращение с Вагнером Лавом. Но мне кажется, что Фернандес особой решающей роли не сыграет. Тем более это следующий сезон. Да и лет ему уже много.

Всe может быть. Может быть, какая-то другая команда его захочет подхватить, у которой большие проблемы в обороне. Вот это было бы гораздо веселее.

Например, «Спартак». Фернандес и Джикия – вот это было бы прикольно», – сказал Червиченко.