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    • «Было бы гораздо веселее перейти в «Спартак»»: Червиченко – о будущем Марио Фернандеса

    «Было бы гораздо веселее перейти в «Спартак»»: Червиченко – о будущем Марио Фернандеса

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о том, где может продолжить карьеру Марио Фернандес, расторгший контракт с «Интернасьоналом».

    «Придeт ли Марио в ЦСКА или нет – я не знаю. Мне кажется, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Уехал и уехал.

    У армейцев было похожее возвращение с Вагнером Лавом. Но мне кажется, что Фернандес особой решающей роли не сыграет. Тем более это следующий сезон. Да и лет ему уже много.

    Всe может быть. Может быть, какая-то другая команда его захочет подхватить, у которой большие проблемы в обороне. Вот это было бы гораздо веселее.

    Например, «Спартак». Фернандес и Джикия – вот это было бы прикольно», – сказал Червиченко.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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