Каманцев сообщил, когда завершится отстранение Иванова за две ошибки в пользу «Спартака»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, когда арбитр Сергей Иванов сможет вернуться к работе в РПЛ.

«После матча «Спартака» и «Динамо» Сергей попал в ротацию в связи с плохой оценкой.

Когда ждать его возвращения? Все зависит от его коллег. Если они будут судить хорошо, то позже, если хуже, то раньше. Все зависит от рейтинга. У нас есть определенная система.

Если у тебя оценка 7,4 или ниже, ты пропускаешь определенное количество матчей. Точное количество матчей назвать невозможно. Мы их определяем исходя из качества работы других судей», – сказал Иванов.