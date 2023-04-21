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    • Каманцев сообщил, когда завершится отстранение Иванова за две ошибки в пользу «Спартака»

    Каманцев сообщил, когда завершится отстранение Иванова за две ошибки в пользу «Спартака»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, когда арбитр Сергей Иванов сможет вернуться к работе в РПЛ.

    «После матча «Спартака» и «Динамо» Сергей попал в ротацию в связи с плохой оценкой.

    Когда ждать его возвращения? Все зависит от его коллег. Если они будут судить хорошо, то позже, если хуже, то раньше. Все зависит от рейтинга. У нас есть определенная система.

    Если у тебя оценка 7,4 или ниже, ты пропускаешь определенное количество матчей. Точное количество матчей назвать невозможно. Мы их определяем исходя из качества работы других судей», – сказал Иванов.

    • ЭКС признала, что Иванов должен был удалить спартаковца Александра Соболева на 77-й минуте.
    • Спустя 11 минут форвард реализовал пенальти, который принес «Спартаку» ничью.
    • ЭСК признала этот пенальти ошибочным.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +526

      eugen-han 2 часа назад

      Незаменимых нет, но приходят молодые и чудят не по детски, как матёрые, нацеленные на определенный заказ.

      0
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      Рейтинг: +1058

      Болотоход 3 часа назад

      Просто стыдно за газпром.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4319

      fakeid > Болотоход 2 часа назад

      акрон.

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      Рейтинг: +98

      JIEGEHDA 3 часа назад

      Берите товар . Если найдёте хуже то мы обязательно сделаем скидку.
      П.С. Каманцев

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