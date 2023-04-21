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  • Каманцев сообщил, когда завершится отстранение Иванова за две ошибки в пользу «Спартака»

Каманцев сообщил, когда завершится отстранение Иванова за две ошибки в пользу «Спартака»

21 апреля 2023, 12:35
2

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, когда арбитр Сергей Иванов сможет вернуться к работе в РПЛ.

«После матча «Спартака» и «Динамо» Сергей попал в ротацию в связи с плохой оценкой.

Когда ждать его возвращения? Все зависит от его коллег. Если они будут судить хорошо, то позже, если хуже, то раньше. Все зависит от рейтинга. У нас есть определенная система.

Если у тебя оценка 7,4 или ниже, ты пропускаешь определенное количество матчей. Точное количество матчей назвать невозможно. Мы их определяем исходя из качества работы других судей», – сказал Иванов.

  • ЭКС признала, что Иванов должен был удалить спартаковца Александра Соболева на 77-й минуте.
  • Спустя 11 минут форвард реализовал пенальти, который принес «Спартаку» ничью.
  • ЭСК признала этот пенальти ошибочным.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Иванов Cергей
Комментарии (2)
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JIEGEHDA
1682069832
Берите товар . Если найдёте хуже то мы обязательно сделаем скидку. П.С. Каманцев
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eugen-han
1682073815
Незаменимых нет, но приходят молодые и чудят не по детски, как матёрые, нацеленные на определенный заказ.
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