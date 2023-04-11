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    Единогласное решение ЭСК: Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

    Член ЭСК РФС Николай Левников заявил, что комиссия признала ошибочным решение судьи Сергея Иванова назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче 22‑го тура РПЛ со «Спартаком».

    • Иванов назначил пенальти на 88-й минуте при счете 3:2 в пользу «Динамо».
    • Судья посчитал, что игрок «Динамо» фолил на полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине.
    • Александр Соболев реализовал пенальти и установил окончательный счет – 3:3.

    «ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе.

    В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает.

    Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение, – сказал Левников.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.04.2023 20:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1175

      ВасяК 2 часа назад

      Если честно, днище даже на ничью не наиграло!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4059

      fakeid 2 часа назад

      хряки дружным строем прошли мимо этой новости, делая вид, что её не существует. но, всё же, напомню: всей стране очень стыдно за позорный хрюшатник, работающий с судейским корпусом!

      1
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      Рейтинг: +1795

      Artemka444 2 часа назад

      Где Зарема!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +34011

      VVM1964 > Artemka444 59 минут назад

      Тебе на ночь нужно "вдохновение" ? - найди фотку в инете )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +455

      Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      Слияние Сра така и судейского корпуса оочевидно. Стыдно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +975

      Mr Green 2 часа назад

      мне кажется он тут поставил за то, что не поставил при явном попадании мяча в руку, компенсировал, так сказать. тут формальный то повод был ставить, хоть Зобнин и поднырнул

      0
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      Рейтинг: +21188

      derrik2000 3 часа назад

      Ну, вот и разобрались.
      Теперь понятно, что Иванов виноват.
      Да, откровенно, говоря, игрочишки в кб-форме и не наиграли на ничью.

      0
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      Рейтинг: +34011

      VVM1964 > derrik2000 1 час назад

      Быстро переобулся (((( Видимо Динамо наиграло на победу - весь матч давили, ну а голы то какие красавцы, один краше другого )

      0
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      Рейтинг: +605

      Янвapь 69 3 часа назад

      Расформировать сМердяк к ядрёной свинячьей матери. Тарасоффку спалить и разровнять потом грейдерами место под постройку публичного дома "Пятачок"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1620

      ScarlettOgusania > Янвapь 69 1 час назад

      тебя в краснодурку отправить, или в публичный дом "the телки", а потом, как ты и советовал, под грейдер, разровнять и газон засеять)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1378

      Lilipyt 3 часа назад

      Зачем вар? Увидели, что нарушения не было позвали судью. Судья с одного ракуса посмотрел, где не видно явной симуляции, согласился со своим первоначальным решением. Почему не был показан момент с камеры из-за ворот? Где было все видно! Который показывали в трансляции но для судьи этот ракурс был проигнорирован. В итоге потратил на просмотр 10 секунд, когда забивают гол по правилам, осматривают на повторе досконально по 5 минут. Где тут логика? Может пора (е б @ т ь) и тех кто на вар сидит? Нужно их тоже отстранять! За то, что не увидели нарушение! Один балаган! С этим VARом совсем расслабились, надо отменять эту фигню. Уже не могут ни офсайд определить без него ни штрафной хоть нарушение в метре было.

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      Рейтинг: +4287

      mutabor0992 3 часа назад

      Хоть я и за Спартак,но судья пЯтушара!!!

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      Рейтинг: +3601

      CSKA57 3 часа назад

      И что? Кого-нибудь накажут?

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