Единогласное решение ЭСК: Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

Член ЭСК РФС Николай Левников заявил, что комиссия признала ошибочным решение судьи Сергея Иванова назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче 22‑го тура РПЛ со «Спартаком».

Иванов назначил пенальти на 88-й минуте при счете 3:2 в пользу «Динамо».

Судья посчитал, что игрок «Динамо» фолил на полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине.

Александр Соболев реализовал пенальти и установил окончательный счет – 3:3.

«ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе.

В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает.

Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение, – сказал Левников.