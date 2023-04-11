Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Единогласное решение ЭСК: Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

Единогласное решение ЭСК: Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

11 апреля 2023, 20:59
29

Член ЭСК РФС Николай Левников заявил, что комиссия признала ошибочным решение судьи Сергея Иванова назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче 22‑го тура РПЛ со «Спартаком».

  • Иванов назначил пенальти на 88-й минуте при счете 3:2 в пользу «Динамо».
  • Судья посчитал, что игрок «Динамо» фолил на полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине.
  • Александр Соболев реализовал пенальти и установил окончательный счет – 3:3.

«ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе.

В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает.

Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение, – сказал Левников.

Еще по теме:
ЭСК РФС признала две ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо» (3:3) 17
Селихов извинился перед игроками «Спартака» за ошибки в дерби с «Динамо» 1
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Иванов Cергей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1681236381
Кто бы сомневался!)))
Ответить
Суворов_лучший
1681236514
судья продажный козел
Ответить
FanatSerj
1681236600
А кто то сомневался, надо же было Соболеву праздник не испортить, вот и высосали пеналь из воздуха.
Ответить
VVM1964
1681236710
Ну все - сейчас всякая нечисть с горящими глазами и пеной на клыках повылазит (((
Ответить
CSKA57
1681237683
И что? Кого-нибудь накажут?
Ответить
mutabor0992
1681237964
Хоть я и за Спартак,но судья пЯтушара!!!
Ответить
Lilipyt
1681238003
Зачем вар? Увидели, что нарушения не было позвали судью. Судья с одного ракуса посмотрел, где не видно явной симуляции, согласился со своим первоначальным решением. Почему не был показан момент с камеры из-за ворот? Где было все видно! Который показывали в трансляции но для судьи этот ракурс был проигнорирован. В итоге потратил на просмотр 10 секунд, когда забивают гол по правилам, осматривают на повторе досконально по 5 минут. Где тут логика? Может пора (е б @ т ь) и тех кто на вар сидит? Нужно их тоже отстранять! За то, что не увидели нарушение! Один балаган! С этим VARом совсем расслабились, надо отменять эту фигню. Уже не могут ни офсайд определить без него ни штрафной хоть нарушение в метре было.
Ответить
Artemka444
1681240302
Где Зарема!!!
Ответить
ВасяК
1681241464
Если честно, днище даже на ничью не наиграло!!!
Ответить
rash1959
1681277102
А как быть с тем, что раньше "единогласно" не назначали реальные пенальти. Теперь вопрос: Иванову медаль или расстрел? ЭСК как дышло - куда повернул так и вышло.
Ответить
Главные новости
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
4
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
3
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
5
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
11
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Все новости
Все новости
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
11
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
6
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
17
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+