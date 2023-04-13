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    ЭСК РФС признала две ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо» (3:3)

    Экспертно-судейская комиссия РФС проанализировала два спорных момента в матче «Спартак»«Динамо».

    В обоих случаях ЭСК констатировала, что арбитр Сергей Иванов ошибся в пользу спартаковцев.

    «Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Спартака» Александру Соболеву на 77-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 84-й минуте матча.

    Решения комиссии

    1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак-Москва» №7 Александра Соболева на 77-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока после получения им первого предупреждения в матче носили явный неспортивный характер по причине того, что он продолжал словами и жестами выражать очевидный протест против решения судьи. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести второе предупреждение игроку команды «Спартак-Москва» и, соответственно, удалить его с поля.

    2. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» на 84-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» №2 Элиэзера Дасы с игроком атакующей команды «Спартак» №47 Романом Зобниным в борьбе за позицию в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлся наказуемым, так как он не препятствовал продвижению соперника, который преувеличил последствия этого контакта, инициировав падение на газон.

    Комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2160

      Красногвардейчик 1 час назад

      Дельфины занесены судьями в красную книгу)))

      3
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      Рейтинг: -140

      diamondfan 2 часа назад

      Tuo on pahinta paskaa, mitä olen koskaan kuullut! Siat! Amerikkalaiset paskiaiset!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17842

      Barmaleushka 2 часа назад

      Профессор "слез" с омывайки , но омывайка профессора не "отпускает" .

      0
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      Рейтинг: +15

      erybov1965 2 часа назад

      До этого было признано ,что очень часто ошибались судьи в пользу соперников Спартака,а теперь надо подровнять ошибки и будут признавать любые моменты где даже 50 на 50,не в пользу Спартака.Чтобы потом сказать:"Видите в пользу Спартака,тоже ошибаются судьи".Только сейчас,пусть все судьи судят все моменты в пользу Спартака,ничего уже не изменится.Чемпион известен.Хотя,если честно, Спартак сам чемпионство не заслужил.А чтобы заслужить вообще медали и кубок,надо очень постараться и судьи тут явно не помогут.

      4
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      Рейтинг: +13175

      R_a_i_n > erybov1965 2 часа назад

      Более того, те ошибки в пользу Спартака, которые признала ЭСК раньше с радостью залетали в пользу соперников Спартаку и все было тип-топ!

      1
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      Рейтинг: +18349

      житель СПб > erybov1965 1 час назад

      Вот с последними словами трудно не согласиться! Надо самим стараться, а не с судьями общаться. Выглядит это очень некрасиво - и ни одна команда в Лиге этим не занимается. В том числе и очень нелюбимый вами Зенит.

      0
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      Рейтинг: +136

      timon2401 > житель СПб 56 минут назад

      А зачем им этим заниматься если и так всё изначально известно))) до начала чемпионата все знают кто уже чемпион..и это не заслуга игроков Зинита))

      0
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      Рейтинг: +5930

      Павелий 2 часа назад

      Пока ЭСК РФС не признает СВОЮ ошибку с фотошопом футболки Мозеса, их мнение в любую пользу можно игнорировать.

      2
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      Рейтинг: +1723

      22 raza chemp 2 часа назад

      Держит рукой всю фазу атаки зобнина, наступает на ногу и нет пенальти, зато с ахматом пенальти за незначительный контакт после удара который летел в аут, вафли питерские

      2
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      Рейтинг: +1722

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Сви ней пора в пердив отправлять на очищение. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +2622

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Введи себе палку по глубже, прочисть мозги.

      1
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      Рейтинг: +136

      timon2401 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      В пердив скоро Зенит, где в принципе и был всегда!! Мюллеру не долго осталось

      1
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