ЭСК РФС признала две ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо» (3:3)

Экспертно-судейская комиссия РФС проанализировала два спорных момента в матче «Спартак» – «Динамо».

В обоих случаях ЭСК констатировала, что арбитр Сергей Иванов ошибся в пользу спартаковцев.

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Спартака» Александру Соболеву на 77-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 84-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак-Москва» №7 Александра Соболева на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока после получения им первого предупреждения в матче носили явный неспортивный характер по причине того, что он продолжал словами и жестами выражать очевидный протест против решения судьи. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести второе предупреждение игроку команды «Спартак-Москва» и, соответственно, удалить его с поля.

2. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» №2 Элиэзера Дасы с игроком атакующей команды «Спартак» №47 Романом Зобниным в борьбе за позицию в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлся наказуемым, так как он не препятствовал продвижению соперника, который преувеличил последствия этого контакта, инициировав падение на газон.

Комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде.