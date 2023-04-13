Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЭСК РФС признала две ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо» (3:3)

ЭСК РФС признала две ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо» (3:3)

13 апреля 2023, 20:20
17

Экспертно-судейская комиссия РФС проанализировала два спорных момента в матче «Спартак»«Динамо».

В обоих случаях ЭСК констатировала, что арбитр Сергей Иванов ошибся в пользу спартаковцев.

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Спартака» Александру Соболеву на 77-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 84-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак-Москва» №7 Александра Соболева на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока после получения им первого предупреждения в матче носили явный неспортивный характер по причине того, что он продолжал словами и жестами выражать очевидный протест против решения судьи. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести второе предупреждение игроку команды «Спартак-Москва» и, соответственно, удалить его с поля.

2. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» №2 Элиэзера Дасы с игроком атакующей команды «Спартак» №47 Романом Зобниным в борьбе за позицию в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлся наказуемым, так как он не препятствовал продвижению соперника, который преувеличил последствия этого контакта, инициировав падение на газон.

Комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Еще по теме:
Селихов извинился перед игроками «Спартака» за ошибки в дерби с «Динамо» 1
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов 5
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо» 8
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Иванов Cергей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
22 raza chemp
1681407651
Держит рукой всю фазу атаки зобнина, наступает на ногу и нет пенальти, зато с ахматом пенальти за незначительный контакт после удара который летел в аут, вафли питерские
Ответить
Павелий
1681407984
Пока ЭСК РФС не признает СВОЮ ошибку с фотошопом футболки Мозеса, их мнение в любую пользу можно игнорировать.
Ответить
erybov1965
1681409027
До этого было признано ,что очень часто ошибались судьи в пользу соперников Спартака,а теперь надо подровнять ошибки и будут признавать любые моменты где даже 50 на 50,не в пользу Спартака.Чтобы потом сказать:"Видите в пользу Спартака,тоже ошибаются судьи".Только сейчас,пусть все судьи судят все моменты в пользу Спартака,ничего уже не изменится.Чемпион известен.Хотя,если честно, Спартак сам чемпионство не заслужил.А чтобы заслужить вообще медали и кубок,надо очень постараться и судьи тут явно не помогут.
Ответить
diamondfan
1681410506
Tuo on pahinta paskaa, mitä olen koskaan kuullut! Siat! Amerikkalaiset paskiaiset!
Ответить
Красногвардейчик
1681411462
Дельфины занесены судьями в красную книгу)))
Ответить
Дядя Серёжа
1681450953
В каждой игре судьи ошибаются в ту или иную сторону, а то и в обе... По моему это не предвзятость, а тупость (тупая квалификация). 40 лет назад я сбил нападающего в 1.5 метра от штрафной, он на пузе въехал в зону подгребая руками - пенальти. Что изменилось?
Ответить
Главные новости
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
1
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
4
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
4
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
6
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
11
Все новости
Все новости
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
4
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
4
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
6
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
11
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
13
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+