Селихов извинился перед игроками «Спартака» за ошибки в дерби с «Динамо»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поддержал вратаря Александра Селихова после ошибок в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

«Сейчас не вижу ничего страшного. Вратари ошибаются во всем мире и на всех уровнях – это норма для футбола. Никакой трагедии не случилось, просто издержки амплуа.

Я с Селей после игры не беседовал, только подбодрил. Знаю, что он после игры в раздевалке извинился. Повторюсь: не считаю, что произошло что-то вопиющее. Ошибаются вратари, бывает такое. Возможно, даже лучше, что две ошибки в одной игре случились, а не растянулись.

Уверен, Селя выйдет на следующий матч только сильнее. К тому же давайте не забывать, сколько он в этом сезоне спас. Сколько раз было, когда Селя брал безнадежные выходы один на один. Если их все сложить, то будет немало очков, которые он нам сохранил», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.