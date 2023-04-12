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    В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил об отстранении арбитра Сергея Иванова за его ошибки в матче 22-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо» (3:3).

    «Экспертно‑судейская комиссия посчитала, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче последнего тура, соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», – сказал Каманцев.

    • ЭКС признала, что Иванов должен был удалить спартаковца Александра Соболева на 77-й минуте.
    • Спустя 11 минут форвард реализовал пенальти, который принес «Спартаку» ничью.
    • ЭСК признала этот пенальти ошибочным.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    12.04.2023 19:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1707

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Срам так компенсирует ему потери. Пригодится им ещё в будущем. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +278

      ц 3 часа назад

      Да пофиг ему и всем на эти туры, не исправишь ничего, противно болеть и смотреть на всё это, буду смотреть АПЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +609

      Янвapь 69 3 часа назад

      Да, ему похер, у него теперь на мазуту пожизненные скидки и неограниченный доступ к лохани с помоями

      3
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      ...
      Рейтинг: +5270

      Каратель > Янвapь 69 3 часа назад

      хоть не на просрочку в пятёрочке)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18197

      paracetamol 4 часа назад

      Спердяк больничный оплатит, а скорее всего, уже оплатил.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2091

      jek718875 4 часа назад

      Судья Иванов остался без штанов

      0
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      Рейтинг: +405

      АлексМак 5 часов назад

      В общем всё ясно..

      0
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