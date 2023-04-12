В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил об отстранении арбитра Сергея Иванова за его ошибки в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3).

«Экспертно‑судейская комиссия посчитала, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче последнего тура, соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», – сказал Каманцев.