ЭСК: Иванов должен был удалить Соболева в матче «Спартак» – «Динамо»

Член ЭСК РФС Николай Левников заявил, что комиссия признала ошибочным решение судьи Сергея Иванова не удалять нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 22-го тура с «Динамо».

Соболев получил желтую карточку на 77-й минуте.

Спустя 11 минут он реализовал пенальти, который принес «Спартаку» ничью.

ЭСК признала этот пенальти ошибочным.

«Даже не то что формальные основания были у судьи для удаления, а с точки зрения авторитета арбитра, с точки зрения правил игры, такое поведение неприемлемо на футбольном поле. Оно наносит ущерб имиджу игры и снижает очень сильно авторитет всего судейского сообщества.

Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля», — сказал Левников.