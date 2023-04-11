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    ЭСК: Иванов должен был удалить Соболева в матче «Спартак» – «Динамо»

    Член ЭСК РФС Николай Левников заявил, что комиссия признала ошибочным решение судьи Сергея Иванова не удалять нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 22-го тура с «Динамо».

    • Соболев получил желтую карточку на 77-й минуте.
    • Спустя 11 минут он реализовал пенальти, который принес «Спартаку» ничью.
    • ЭСК признала этот пенальти ошибочным.

    «Даже не то что формальные основания были у судьи для удаления, а с точки зрения авторитета арбитра, с точки зрения правил игры, такое поведение неприемлемо на футбольном поле. Оно наносит ущерб имиджу игры и снижает очень сильно авторитет всего судейского сообщества.

    Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля», — сказал Левников.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.04.2023 21:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1671

      Fialet 1 час назад

      Похоже и вправду встреча с судьями прошла плодотворно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1737

      GermanVo 2 часа назад

      Надо признать, Саня ведёт себя, как агрессивная базарная баба. Надо же просто заварить и делать свою работу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1018

      Чехов на Садовой 2 часа назад

      Судья и игрун, они же крот и дельфин. Может быть, когда этот дельфин мохнатый кроту в дыню зарядит, хоть тогда его удалят? А может и взаимный махач увидим! Давай Санёк жги да поорать трёхэтажным матом не забудь! Требую продолжения банкета!!!

      2
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      Рейтинг: +566

      avera 2 часа назад

      Ошибочно что таких судеек ставят судить матчи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Bez Imeni > avera 2 часа назад

      Ну не просто так руководство Спартака встречались с судьями...занос от Лукойла очевиден,что удивляет,они даже не стесняются этого...

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      Рейтинг: +19476

      Cleaner 2 часа назад

      Пенальти ошибочный. Неудаление Соболева ошибочное... Стыдно за Спартак...(((

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