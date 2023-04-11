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  • ЭСК: Иванов должен был удалить Соболева в матче «Спартак» – «Динамо»

ЭСК: Иванов должен был удалить Соболева в матче «Спартак» – «Динамо»

11 апреля 2023, 21:26
19

Член ЭСК РФС Николай Левников заявил, что комиссия признала ошибочным решение судьи Сергея Иванова не удалять нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 22-го тура с «Динамо».

  • Соболев получил желтую карточку на 77-й минуте.
  • Спустя 11 минут он реализовал пенальти, который принес «Спартаку» ничью.
  • ЭСК признала этот пенальти ошибочным.

«Даже не то что формальные основания были у судьи для удаления, а с точки зрения авторитета арбитра, с точки зрения правил игры, такое поведение неприемлемо на футбольном поле. Оно наносит ущерб имиджу игры и снижает очень сильно авторитет всего судейского сообщества.

Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля», — сказал Левников.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Соболев Александр Иванов Cергей
Комментарии (19)
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avera
1681239652
Ошибочно что таких судеек ставят судить матчи.
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Чехов на Садовой
1681239741
Судья и игрун, они же крот и дельфин. Может быть, когда этот дельфин мохнатый кроту в дыню зарядит, хоть тогда его удалят? А может и взаимный махач увидим! Давай Санёк жги да поорать трёхэтажным матом не забудь! Требую продолжения банкета!!!
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Fialet
1681244161
Похоже и вправду встреча с судьями прошла плодотворно...
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neim
1681258822
Соболева надо удалять сразу после стартового свистка в начале любого матча, чтобы прецедентов больше не было. Иначе это чмо не вылечить (((.
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АЛЕКС 58
1681269020
Возвращаются лихие 90-е годы...Забили стрелку судьям,порешали вопросы,и всё в шоколаде.
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моэм
1681275310
Да и гол Соболева надо было отменить , так сказать по привычке , как его прежние голы...тут явно нашим арбитрам в голове поставили чип , если гол забил Соболев его надо обязательно отменять ....ну а удаление Соболева стало бы " вишенкой на торте " в программе газпрома загнобить Соболева и Спартак .
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timon2401
1681276964
Первый раз после паузы когда ошиблись в пользу Спартака и сразу же вонь))) что то епальники свои не открывали когда чистые голы Соболева отменяли и пенальти не ставили!!!
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эд100
1681280794
совсем крыша поехала у этих господ, правильно, лучшая защита это нападение. с таким бы остервенением на себя хоть раз взглянули. много мусора около футбола стало.
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NewLife
1681283820
Мне это сразу напомнило другое идиотское изречение Левникова старшего в отношении Жиго - "безрассудный " подкат, хотя Жиго и близко ни до кого не дотронулся. Разогнать эту богодельню старых пердунов под названием ЭСК!
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22 raza chemp
1681284300
Авторитет судейского корпуса?)))))) Ахахах, товарисч левников у вашего корпуса уже нет ни авторитета, ни уважения к вам ни какого !!!
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