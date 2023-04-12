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    Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»

    РФС назначил судей на матчи 23 тура РПЛ.

    Назначение не получил арбитр Сергей Иванов, который допустил две ошибки в матче 22-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо» (3:3).

    • ЭКС признала, что Иванов должен был удалить спартаковца Александра Соболева на 77-й минуте.
    • Спустя 11 минут форвард реализовал пенальти, который принес «Спартаку» ничью.
    • ЭСК признала этот пенальти ошибочным.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.04.2023 18:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18348

      житель СПб 2 часа назад

      Ошибки? В пользу Спартака?! А разве так бывает?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 2 часа назад

      Надо на ВАР сажать ЭКС,вот тогда уж они между собой передерутся за слово правды.
      И все равно будут эксессы.
      А stickintroducer судей не растлевал ,а сразу вводил упругого под кржу

      0
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      Рейтинг: +5866

      ySS 3 часа назад

      Судейство, как и его экспертиза, как повернёшь, так и выйдет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      BoevStas1 4 часа назад

      А сколько матчей спартаковцев мочили,что вы троли молчите?!?!?!

      1
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      Рейтинг: +3886

      lordmrv > BoevStas1 3 часа назад

      Ща тебя петушня лазурная заклюёт)))

      0
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      Рейтинг: +1707

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Хряки только растлевают судей. Расформировать пора их. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +67851

      portero 5 часов назад

      "Ошибки" это следствие давления спартачей на судеек или обычная практика купли продажи на определённые действия в матче????

      1
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      Рейтинг: +5524

      neim > portero 5 часов назад

      И как-то странно Зарема помалкивает. То палкой не прогонишь, а тут молчит, как воды в рот набрала ))).

      3
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