Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»

Ошибки? В пользу Спартака?! А разве так бывает?!
РФС назначил судей на матчи 23 тура РПЛ.
Назначение не получил арбитр Сергей Иванов, который допустил две ошибки в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3).
РФС назначил судей на матчи 23 тура РПЛ.
Назначение не получил арбитр Сергей Иванов, который допустил две ошибки в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3).
Ошибки? В пользу Спартака?! А разве так бывает?!
Надо на ВАР сажать ЭКС,вот тогда уж они между собой передерутся за слово правды.
И все равно будут эксессы.
А stickintroducer судей не растлевал ,а сразу вводил упругого под кржу
Хряки только растлевают судей. Расформировать пора их. Гыгыгы