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    РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ

    Опубликованы судейские назначения на 23-й тур РПЛ.

    15 апреля (суббота)

    «Крылья Советов» – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

    «Динамо» – «Пари НН»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Сочи»«Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Алексей Резников.

    «Урал» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Зуев.

    «Торпедо» – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.

    16 апреля (воскресенье)

    «Оренбург» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Факел» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Ростов»«Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Владимир Москалeв; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Вячеслав Харламов.

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    12.04.2023 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18197

      paracetamol 4 часа назад

      «Торпедо» – «Спартак»: 2-0. Шадыханов будет отстранен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4086

      fakeid 8 часов назад

      заранее поздравляем павла шадыханова с новыми красивыми чемоданами с логотипом лукойла!

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