Лига Европы. «Ювентус» выбил «Спортинг», «Байер» крупно победил «Юнион СЖ» и прошел дальше

Завершились еще два ответных матча 1/4 финала Лиги Европы.

«Ювентус» после домашней победы над «Спортингом» удержал ничью в Лиссабоне и пробился в следующий раунд турнира.

«Байер» после ничьей на своем поле разгромил «Юнион СЖ» в гостях и также вошел в число полуфиналистов ЛЕ.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

Спортинг (Португалия) – Ювентус (Италия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рабьо, 9; 1:1 – Эдвардс (с пенальти), 20.

Первый матч – 0:1.

Юнион СЖ (Бельгия) – Байер (Германия) – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Диаби, 2; 0:2 – Баккер, 38; 0:3 – Фримпонг, 61; 1:3 – Терхо, 65; 1:4 – Гложек, 79.

Первый матч – 1:1.

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