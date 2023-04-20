Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Лига Европы. «Ювентус» выбил «Спортинг», «Байер» крупно победил «Юнион СЖ» и прошел дальше

    Лига Европы. «Ювентус» выбил «Спортинг», «Байер» крупно победил «Юнион СЖ» и прошел дальше

    Завершились еще два ответных матча 1/4 финала Лиги Европы.

    «Ювентус» после домашней победы над «Спортингом» удержал ничью в Лиссабоне и пробился в следующий раунд турнира.

    «Байер» после ничьей на своем поле разгромил «Юнион СЖ» в гостях и также вошел в число полуфиналистов ЛЕ.

    Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

    Спортинг (Португалия) – Ювентус (Италия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рабьо, 9; 1:1 – Эдвардс (с пенальти), 20.

    Первый матч – 0:1.

    Юнион СЖ (Бельгия) – Байер (Германия) – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Диаби, 2; 0:2 – Баккер, 38; 0:3 – Фримпонг, 61; 1:3 – Терхо, 65; 1:4 – Гложек, 79.

    Первый матч – 1:1.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новости по теме
    «Севилья» – королева ЛЕ. Она доказала это, вынеся «МЮ», а мы покажем это в двух фактах
    ⚡️ Лига Европы. «Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» (3:0) и вышла в 1/2 финала 3
    Магуайр «привез» в обоих матчах с «Севильей» – «МЮ» оказался на грани вылета из Лиги Европы
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2023 23:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 