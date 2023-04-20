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Спортинг - Ювентус

20.04.2023, Четверг, 22:00 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч Спортинг - Ювентус
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2022/2023)
1/4 финала
первый матч		 13 апреля, четверг 22:00 Ювентус 1:0 Спортинг
Лига чемпионов (2017/2018), группа D
4 тур
31 октября, вторник 22:45 Спортинг 1:1 Ювентус
3 тур
18 октября, среда 21:45 Ювентус 2:1 Спортинг
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