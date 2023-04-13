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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Спортинг
Ювентус - Спортинг: обзор матча 13 апреля 2023
Ювентус
13.04.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Спортинг
73'
Ф. Гатти
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Спортинг
Замена
П. Погба
️️️️
А. Ди Мария
85'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Локателли
85'
77'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Р. Эшгайю
77'
Замена
Д. Эссуго
️️️️
М. Эдвардс
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гатти
73'
Желтая карточка
Д. Влахович
66'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Ф. Костич
62'
Замена
Д. Влахович
️️️️
А. Милик
62'
62'
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Сантуш
62'
Замена
А. Гомес
️️️️
Ю. Шермити
45'
+4
Замена
У. Дьоманде
️️️️
Д. Сент-Джуст
Замена
М. Перин
️️️️
В. Щесны
44'
Желтая карточка
А. Рабьо
24'
21'
Желтая карточка
Г. Инасиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Щесны
4
Гатти
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
14
Кьеза
11
Ди Мария
30
Милик
4-1-1-1-3
1
Адан
47
Эшгайю
25
Инасиу
4
Коатес
6
Сент-Джуст
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
9
Шермити
11
Сантуш
13
Щесны
1
Перин
1
Перин
13
Щесны
5
Локателли
5
Паредес
5
Паредес
5
Локателли
11
Ди Мария
8
Погба
8
Погба
11
Ди Мария
18
Костич
29
Фаджоли
29
Фаджоли
18
Костич
30
Милик
28
Влахович
28
Влахович
30
Милик
6
Сент-Джуст
2
Дьоманде
2
Дьоманде
6
Сент-Джуст
11
Сантуш
2
Рейс
2
Рейс
11
Сантуш
47
Эшгайю
2
Бельерин
2
Бельерин
47
Эшгайю
10
Эдвардс
14
Эссуго
14
Эссуго
10
Эдвардс
9
Шермити
11
Гомес
11
Гомес
9
Шермити
Остались в запасе
Ювентус
Спортинг
23
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ювентус - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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