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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Ювентус
Спортинг - Ювентус: обзор матча 20 апреля 2023
Спортинг
20.04.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ювентус
20'
М. Эдвардс (П)
9'
А. Рабьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Ювентус
Желтая карточка
М. Эдвардс
90'
+3
89'
Желтая карточка
П. Погба
Замена
А. Гомес
️️️️
Н. Сантуш
87'
83'
Желтая карточка
Ф. Гатти
Замена
М. Рейс
️️️️
Г. Инасиу
81'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Тринкау
81'
78'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Ф. Кьеза
73'
Замена
Ф. Гатти
️️️️
Бремер
72'
Замена
П. Погба
️️️️
Ф. Миретти
71'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
Желтая карточка
М. Угарте
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Эдвардс
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Рабьо
Пас отдал
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Спортинг
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Поль Погба
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Адан
2
Дьоманде
4
Коатес
25
Инасиу
47
Эшгайю
5
Угарте
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
11
Сантуш
3-1-3-2-1
13
Щесны
13
Данило
3
Бремер
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
21
Миретти
11
Ди Мария
14
Кьеза
28
Влахович
25
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
25
Инасиу
11
Сантуш
11
Гомес
11
Гомес
11
Сантуш
7
Тринкау
9
Шермити
9
Шермити
7
Тринкау
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
21
Миретти
8
Погба
8
Погба
21
Миретти
14
Кьеза
18
Костич
18
Костич
14
Кьеза
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
Остались в запасе
Спортинг
Ювентус
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Спортинг - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 2
25.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
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08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
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2 : 0
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Наполи
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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