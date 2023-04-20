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Юнион СЖ - Байер

20.04.2023, Четверг, 22:00 мск Брюссель, стадион Стад Жозеф Марьен Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч Юнион СЖ - Байер
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2022/2023)
1/4 финала
первый матч		 13 апреля, четверг 22:00 Байер 1:1 Юнион СЖ
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