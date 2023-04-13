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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Юнион СЖ
Байер - Юнион СЖ: обзор матча 13 апреля 2023
Байер
13.04.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Юнион СЖ
83'
Ф. Вирц
51'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Байер - Юнион СЖ
90'
+3
Желтая карточка
А. Морис
89'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
Замена
А. Гложек
️️️️
М. Диаби
87'
84'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
С. Азмун
83'
80'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
С. Линен
Желтая карточка
П. Хинкапе
76'
75'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Й. Вертессен
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Адли
68'
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
Т. Теума
Замена
К. Демирбай
️️️️
Э. Паласиос
46'
25'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
5
Баккер
30
Фримпонг
25
Паласиос
8
Андрих
19
Диаби
7
Вирц
21
Адли
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
44
Линен
10
Амани
10
Теума
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
11
Вертессен
22
Бонифаци
25
Паласиос
26
Демирбай
26
Демирбай
25
Паласиос
21
Адли
20
Азмун
20
Азмун
21
Адли
19
Диаби
10
Гложек
10
Гложек
19
Диаби
44
Линен
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
44
Линен
11
Вертессен
21
Пуэртас
21
Пуэртас
11
Вертессен
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
Остались в запасе
Байер
Юнион СЖ
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Байер - Юнион СЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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