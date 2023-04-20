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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - Байер
Юнион СЖ - Байер: обзор матча 20 апреля 2023
Юнион СЖ
20.04.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Байер
65'
К. Терхо
2'
М. Диаби
38'
М. Баккер
61'
Ж. Фримпонг
79'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Байер
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Теума
88'
86'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Гложек
86'
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Диаби
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
81'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
81'
79'
ГОЛ! 1:4!
А. Гложек
Желтая карточка
Т. Теума
75'
71'
Замена
А. Адли
️️️️
Ж. Фримпонг
ГОЛ! 1:3!
К. Терхо
Пас отдал
Л. Лапуссен
65'
61'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Фримпонг
59'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Н. Амири
59'
Замена
О. Коссуну
️️️️
Э. Тапсоба
Замена
К. Терхо
️️️️
И. Кандусс
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Баккер
Пас отдал
А. Гложек
Замена
С. Адингра
️️️️
Й. Вертессен
32'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Юнион СЖ
33
Имад Феллус
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
28
Мачида
16
Берджесс
27
Кандусс
2
Ньивкоп
10
Теума
44
Линен
10
Амани
94
Лапуссен
11
Вертессен
22
Бонифаци
3-2-2-2-1
1
Градецки
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
5
Баккер
10
Амири
8
Андрих
7
Вирц
19
Диаби
10
Гложек
10
Теума
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Теума
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
11
Вертессен
7
Адингра
7
Адингра
11
Вертессен
27
Кандусс
17
Терхо
17
Терхо
27
Кандусс
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
12
Тапсоба
31
Коссуну
31
Коссуну
12
Тапсоба
10
Амири
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Амири
19
Диаби
38
Беллараби
38
Беллараби
19
Диаби
10
Гложек
20
Азмун
20
Азмун
10
Гложек
30
Фримпонг
21
Адли
21
Адли
30
Фримпонг
Остались в запасе
Юнион СЖ
Байер
33
Имад Феллус
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
33
Имад Феллус
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Юнион СЖ - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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