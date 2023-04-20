«Бавария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и вылетела из 2 турниров

Томас Тухель 24 марта возглавил «Баварию» вместо Юлиана Нагельсмана.

С тех пор команда:

одержала победы над дортмундской «Боруссией» (4:2) и «Фрайбургом» (1:0);

сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) и «Манчестер Сити» (1:1);

потерпела поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и «Фрайбурга» (1:2).

Безвыигрышная серия «Баварии» уже достигла трех матчей – худший результат с января, когда было три ничьи подряд.

При этом мюнхенцы менее чем за месяц при Тухеле прекратили выступление в двух турнирах из трех.

Еще 4 апреля «Бавария» выбыла из Кубка Германии, уступив дома «Фрайбургу» (1:2).

А 19 апреля немцы вылетели из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити».

В Бундеслиге «Бавария» лидирует с 2-очковым отрывом, но «Боруссия» Д продолжает дышать в спину. Так можно сезон провалить полностью. Был ли смысл в такой резкой смене тренера?

Фото: www.imago-images.de, Sven Simon, dpa / Global Look Press