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    «Бавария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и вылетела из 2 турниров

    Томас Тухель 24 марта возглавил «Баварию» вместо Юлиана Нагельсмана.

    С тех пор команда:

    • одержала победы над дортмундской «Боруссией» (4:2) и «Фрайбургом» (1:0);
    • сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) и «Манчестер Сити» (1:1);
    • потерпела поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и «Фрайбурга» (1:2).

    Безвыигрышная серия «Баварии» уже достигла трех матчей – худший результат с января, когда было три ничьи подряд.

    При этом мюнхенцы менее чем за месяц при Тухеле прекратили выступление в двух турнирах из трех.

    Еще 4 апреля «Бавария» выбыла из Кубка Германии, уступив дома «Фрайбургу» (1:2).

    А 19 апреля немцы вылетели из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити».

    В Бундеслиге «Бавария» лидирует с 2-очковым отрывом, но «Боруссия» Д продолжает дышать в спину. Так можно сезон провалить полностью. Был ли смысл в такой резкой смене тренера?

    Фото: www.imago-images.de, Sven Simon, dpa / Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2784

      BlackMurder 1 час назад

      Глупость это такие как Салихамиджич в Баварии , который напевает Кану, вылетили и поделом , все по делу

      0
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      Рейтинг: +9774

      САДЫЧОК 1 час назад

      Тренер Ниочём !

      1
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      Рейтинг: +17453

      Garrincha58 1 час назад

      наверное Нагельсман смеётся в сторонке

      1
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