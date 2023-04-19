«Лучано, это Володька»: Быстров обратился к Спаллетти после проигранного спора Радимову

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров опубликовал обращение к главному тренеру «Наполи» Лучано Спаллетти. Он проиграл спор из-за вылета неаполитанцев из Лиги чемпионов.

«Алло, Лучано, это Володька. Я из-за тебя спор на десять отжиманий проиграл. Я вот верил в «Наполи» всей душой, отвечаю.

Ты тоже, наверное, верил, но одной веры для тренера недостаточно.

Теперь можете с Хвичей Кварацхелией спокойненько попивать грузинское вино и смотреть на обдуманную игру других команд», – написал Быстров.