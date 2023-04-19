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    «Лучано, это Володька»: Быстров обратился к Спаллетти после проигранного спора Радимову

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров опубликовал обращение к главному тренеру «Наполи» Лучано Спаллетти. Он проиграл спор из-за вылета неаполитанцев из Лиги чемпионов.

    «Алло, Лучано, это Володька. Я из-за тебя спор на десять отжиманий проиграл. Я вот верил в «Наполи» всей душой, отвечаю.

    Ты тоже, наверное, верил, но одной веры для тренера недостаточно.

    Теперь можете с Хвичей Кварацхелией спокойненько попивать грузинское вино и смотреть на обдуманную игру других команд», – написал Быстров.

    • По сумме 2 матчей «Наполи» уступил 1:2 «Милану».
    • «Милан» в полуфинале сыграет с «Интером» или «Бенфикой».
    • «Наполи» лидирует в Серии А.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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