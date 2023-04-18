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    Широков раскрыл секрет успеха Дзюбы в «Локомотиве»

    Директор «Сатурна» Роман Широков высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – «Локомотив» удивил последними результатами?

    – Меня не удивил. Я не понимал, почему до этого они так не играли. После того, как они усилились, у меня не было сомнений, что «Локомотив» окажется в десятке. Команда это подтверждает.

    – Как вам Дзюба?

    – Мне всегда нравился.

    – Многие думали, что после 6 месяцев без футбола у него не получится в «Локомотиве».

    – Вопрос был в том, что он влился по ходу чемпионата, когда играл еще за «Адану». В «Локомотив» он тоже на последнем этапе присоединился.

    Для Артема важны эмоции. В стане железнодорожников они у него есть. К тому же Дзюба самостоятельно готовился и потом провел две недели с командой. Для меня не является чем-то из ряда вон выходящим его нынешняя форма и результативность.

    • Дзюба в команде с февраля.
    • У него контракт до лета.
    • Дзюба забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 6 матчах после возвращения в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22048

      Persona_non_Grata 1 час назад

      "Секрет успеха Дзюбы" - "Кончил правой, работай левой!!!" )))

      0
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      Рейтинг: +19545

      Cleaner 1 час назад

      Широков, исчезни с Бомбардира, ОТМАЗАННЫЙ!!!...(((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +18558

      ilichkadr 2 часа назад

      Пора Широкову профессию поменять, в следаки податься или на худой конец экстрасенсорикой заняться.

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      Рейтинг: +1021

      Болотоход 3 часа назад

      Уголовник молчал бы)))

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