Широков раскрыл секрет успеха Дзюбы в «Локомотиве»

Директор «Сатурна» Роман Широков высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

– «Локомотив» удивил последними результатами?

– Меня не удивил. Я не понимал, почему до этого они так не играли. После того, как они усилились, у меня не было сомнений, что «Локомотив» окажется в десятке. Команда это подтверждает.

– Как вам Дзюба?

– Мне всегда нравился.

– Многие думали, что после 6 месяцев без футбола у него не получится в «Локомотиве».

– Вопрос был в том, что он влился по ходу чемпионата, когда играл еще за «Адану». В «Локомотив» он тоже на последнем этапе присоединился.

Для Артема важны эмоции. В стане железнодорожников они у него есть. К тому же Дзюба самостоятельно готовился и потом провел две недели с командой. Для меня не является чем-то из ряда вон выходящим его нынешняя форма и результативность.