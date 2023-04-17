Головин прокомментировал победу «Монако» над «Лорьяном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после матча 31-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».

Россиянин забил 2-й гол своей команды.

Монегаски выиграли со счетом 3:1.

Головин повторил личный рекорд в чемпионате Франции.

– Выиграли по делу, заработали важные три очка, которые очень пригодятся на финише чемпионата.

Иметь преимущество в два мяча после получаса игры это здорово, игра давалась нам, многое получалось.

– Вы приняли участие в трех голах «Монако». Довольны?

– Это приятно, безусловно. Значит, не зря выхожу на поле. Есть задача созидать, искать в атаке ходы, которые позволят нам получать выгодные моменты и ситуации.

Очень рад, что это получается, что приношу пользу команде. Не так важно, забиваю сам или ассистирую партнерам. Самое главное, что мы забиваем и побеждаем.