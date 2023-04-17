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    Головин прокомментировал победу «Монако» над «Лорьяном»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после матча 31-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».

    • Россиянин забил 2-й гол своей команды.
    • Монегаски выиграли со счетом 3:1.
    • Головин повторил личный рекорд в чемпионате Франции.

    – Выиграли по делу, заработали важные три очка, которые очень пригодятся на финише чемпионата.

    Иметь преимущество в два мяча после получаса игры это здорово, игра давалась нам, многое получалось.

    – Вы приняли участие в трех голах «Монако». Довольны?

    – Это приятно, безусловно. Значит, не зря выхожу на поле. Есть задача созидать, искать в атаке ходы, которые позволят нам получать выгодные моменты и ситуации.

    Очень рад, что это получается, что приношу пользу команде. Не так важно, забиваю сам или ассистирую партнерам. Самое главное, что мы забиваем и побеждаем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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