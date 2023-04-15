Мостовой назвал три топ-клуба Европы, желавшие его подписать

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, какие клубы им интересовались в период выступлений за «Сельту».
«Крупные клубы всегда проявляли ко мне интерес. «Ювентус», «Реал», «Ливерпуль»...
Но тогда и «Сельта» была большой командой. Когда ты побеждаешь «Ювентус» или «Ливерпуль», зачем тебе переходить туда?
С «Реалом» ситуация была странной. Мне уже исполнилось 30 лет или 31. Плюс паспорт играл роль», – заявил Мостовой.
- Россиянин выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
- Также он поиграл в Европе за «Алавес», «Страсбур», «Кан» и «Бенфику».
Источник: Relevo