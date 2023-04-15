Мостовой назвал три топ-клуба Европы, желавшие его подписать

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, какие клубы им интересовались в период выступлений за «Сельту».

«Крупные клубы всегда проявляли ко мне интерес. «Ювентус», «Реал», «Ливерпуль»...

Но тогда и «Сельта» была большой командой. Когда ты побеждаешь «Ювентус» или «Ливерпуль», зачем тебе переходить туда?

С «Реалом» ситуация была странной. Мне уже исполнилось 30 лет или 31. Плюс паспорт играл роль», – заявил Мостовой.