Ловчев: «Зенит» – чемпион, другие готовы только плакаться о баснословных питерских деньгах»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев упрекнул конкурентов «Зенита», который близок к пятому подряд чемпионству.

«Интрига за чемпионство – все. Не вижу команды, которая могла бы догнать «Зенит». «Ростов» прыгнул выше головы, команда идет второй, но не вижу потенциала для борьбы с мощью Питера.

«Спартак»? Духовитая команда, но по качеству футбола в обороне есть большие вопросы. Прежде всего, по уровню исполнителей.

Применительно же к борьбе за чемпионство, мне интересен следующий год. Если правда, что уходят бразильцы, это дает шанс всем остальным. Говорят о том, что «Зенит» может забрать россиян-лидеров из других клубов, но это и проверка для этих клубов – если вы хотите конкурировать, тратьтесь на лидеров, оставляйте их у себя.

Да, «Зенит» тратит много денег, но ведь Питер в результате и выигрывает. А другие и тратят много, пусть меньше питерских, но титулов-то нет! У «Лукойла» меньше денег? У ВТБ динамовского меньше денег? А то только готовы плакаться о баснословных питерских деньгах», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

За восемь туров до конца чемпионата пятерка лидеров выглядит так: