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  • Ловчев: «Зенит» – чемпион, другие готовы только плакаться о баснословных питерских деньгах»

Ловчев: «Зенит» – чемпион, другие готовы только плакаться о баснословных питерских деньгах»

15 апреля 2023, 13:38
3

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев упрекнул конкурентов «Зенита», который близок к пятому подряд чемпионству.

«Интрига за чемпионство – все. Не вижу команды, которая могла бы догнать «Зенит». «Ростов» прыгнул выше головы, команда идет второй, но не вижу потенциала для борьбы с мощью Питера.

«Спартак»? Духовитая команда, но по качеству футбола в обороне есть большие вопросы. Прежде всего, по уровню исполнителей.

Применительно же к борьбе за чемпионство, мне интересен следующий год. Если правда, что уходят бразильцы, это дает шанс всем остальным. Говорят о том, что «Зенит» может забрать россиян-лидеров из других клубов, но это и проверка для этих клубов – если вы хотите конкурировать, тратьтесь на лидеров, оставляйте их у себя.

Да, «Зенит» тратит много денег, но ведь Питер в результате и выигрывает. А другие и тратят много, пусть меньше питерских, но титулов-то нет! У «Лукойла» меньше денег? У ВТБ динамовского меньше денег? А то только готовы плакаться о баснословных питерских деньгах», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

За восемь туров до конца чемпионата пятерка лидеров выглядит так:

  1. «Зенит» – 54 очка
  2. «Ростов» – 45 очков
  3. «Спартак» – 42 очка
  4. ЦСКА – 41 очко
  5. «Ахмат» – 36 очков

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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эд100
1681559071
вот это поворот..., подлизнул и обосрался одновременно..., это талант...
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Garrincha58
1681565626
РЖД по ходу не меньше тратятся только на одних тренерах и агентских наверное в лидерах да и Динамо тоже да только не на тех ставят только Ростов ни хрена не тратит за то на втором месте но у них же супер-тренер(ха-ха)
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slavа0508
1681565810
Что то . сам себе противоречит . то так говорит то противоположное . сам недавно говорил что условия не равные ...
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