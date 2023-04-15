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    Ловчев: «Зенит» – чемпион, другие готовы только плакаться о баснословных питерских деньгах»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев упрекнул конкурентов «Зенита», который близок к пятому подряд чемпионству.

    «Интрига за чемпионство – все. Не вижу команды, которая могла бы догнать «Зенит». «Ростов» прыгнул выше головы, команда идет второй, но не вижу потенциала для борьбы с мощью Питера.

    «Спартак»? Духовитая команда, но по качеству футбола в обороне есть большие вопросы. Прежде всего, по уровню исполнителей.

    Применительно же к борьбе за чемпионство, мне интересен следующий год. Если правда, что уходят бразильцы, это дает шанс всем остальным. Говорят о том, что «Зенит» может забрать россиян-лидеров из других клубов, но это и проверка для этих клубов – если вы хотите конкурировать, тратьтесь на лидеров, оставляйте их у себя.

    Да, «Зенит» тратит много денег, но ведь Питер в результате и выигрывает. А другие и тратят много, пусть меньше питерских, но титулов-то нет! У «Лукойла» меньше денег? У ВТБ динамовского меньше денег? А то только готовы плакаться о баснословных питерских деньгах», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    За восемь туров до конца чемпионата пятерка лидеров выглядит так:

    1. «Зенит» – 54 очка
    2. «Ростов» – 45 очков
    3. «Спартак» – 42 очка
    4. ЦСКА – 41 очко
    5. «Ахмат» – 36 очков

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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