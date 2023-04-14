Чернышов спрогнозировал тройку призеров РПЛ без «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» и молодежной сборной России Андрей Чернышов рассказал, какие команды ожидает увидеть в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«Все рассчитывали, что в весенней части чемпионата «Спартак» будет основным фаворитом и будет бороться с «Зенитом» за золотые медали. На то были основания, осенняя концовка РПЛ наводила нас на оптимизм, и отставание от петербуржцев было не большим.

Но весенняя часть сезона для «Спартака» – провал. Может быть, дальше «красно-белые» соберутся и проведут остаток чемпионата на высоком уровне и сумеют занять второе место, но оптимизма мало.

Не стоит думать, что «Спартак» обгонит «Ростов». Карпин – человек победитель, он внушил свою психологию футболистам и «жeлто-синие» будут биться и умирать на поле, но вряд ли пропустят «красно-белых» вперeд.

Я бы сказал, что «Ростов» займет второе место в РПЛ, ЦСКА – третье, а «Спартак» – четвeртое.

Почему «красно-белые» провально выступили в весенней части сезона ответит только тренерский штаб «Спартака». Я думаю, что неудачно прошла подготовка ко второй части чемпионата во время зимней паузы.

Будем говорить откровенно, Абаскаль неопытный человек и у него никогда не было, чтобы он готовил команду столько времени. В Европе нет таких долгих перерывов в сезоне. Думаю, что тренерский штаб не знал, как готовить команду к вечерней части чемпионата», – предположил Чернышов.

За восемь туров до конца чемпионата пятерка лидеров выглядит так: