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    Чернышов спрогнозировал тройку призеров РПЛ без «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» и молодежной сборной России Андрей Чернышов рассказал, какие команды ожидает увидеть в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

    «Все рассчитывали, что в весенней части чемпионата «Спартак» будет основным фаворитом и будет бороться с «Зенитом» за золотые медали. На то были основания, осенняя концовка РПЛ наводила нас на оптимизм, и отставание от петербуржцев было не большим.

    Но весенняя часть сезона для «Спартака» – провал. Может быть, дальше «красно-белые» соберутся и проведут остаток чемпионата на высоком уровне и сумеют занять второе место, но оптимизма мало.

    Не стоит думать, что «Спартак» обгонит «Ростов». Карпин – человек победитель, он внушил свою психологию футболистам и «жeлто-синие» будут биться и умирать на поле, но вряд ли пропустят «красно-белых» вперeд.

    Я бы сказал, что «Ростов» займет второе место в РПЛ, ЦСКА – третье, а «Спартак» – четвeртое.

    Почему «красно-белые» провально выступили в весенней части сезона ответит только тренерский штаб «Спартака». Я думаю, что неудачно прошла подготовка ко второй части чемпионата во время зимней паузы.

    Будем говорить откровенно, Абаскаль неопытный человек и у него никогда не было, чтобы он готовил команду столько времени. В Европе нет таких долгих перерывов в сезоне. Думаю, что тренерский штаб не знал, как готовить команду к вечерней части чемпионата», – предположил Чернышов.

    За восемь туров до конца чемпионата пятерка лидеров выглядит так:

    1. «Зенит» – 54 очка
    2. «Ростов» – 45 очков
    3. «Спартак» – 42 очка
    4. ЦСКА – 41 очко
    5. «Ахмат» – 36 очков

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    Источник: Metaratings

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