Семин назвал три главных таланта РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал главные таланты РПЛ.
«Наша лига богата талантами. В ней регулярно появляется качественные игроки, которые дальше идут в европейский футбол. Хвича Кварацхелия тому пример.
Кого можно сейчас называть главными талантами? Захарян, Пиняев, Сперцян. Им надо брать больше ответственности в своих клубах и пойдет прогресс еще лучше», — сказал Семин.
- Сперцян провел 21 матч в сезоне РПЛ, забил 9 мячей и отдал 9 ассистов.
- У Пиняева 4 мяча и одна голевая передача в 16 матчах.
- Захарян провел 19 игр, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»