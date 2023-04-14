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    Семин назвал три главных таланта РПЛ

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал главные таланты РПЛ.

    «Наша лига богата талантами. В ней регулярно появляется качественные игроки, которые дальше идут в европейский футбол. Хвича Кварацхелия тому пример.

    Кого можно сейчас называть главными талантами? Захарян, Пиняев, Сперцян. Им надо брать больше ответственности в своих клубах и пойдет прогресс еще лучше», — сказал Семин.

    • Сперцян провел 21 матч в сезоне РПЛ, забил 9 мячей и отдал 9 ассистов.
    • У Пиняева 4 мяча и одна голевая передача в 16 матчах.
    • Захарян провел 19 игр, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +852

      dragoon000320 3 минуты назад

      Хвича скорее не пример а исключение, молодец взял себя в руки после этого болота

      0
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 14 минут назад

      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3543

      acor94 42 минуты назад

      Жаль что из трех талантов рпл толькл один русский.

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      Рейтинг: +1024

      SLADE2019 > acor94 10 минут назад

      Эка тебя и некоторых других русских комментаторов это не по детски цепляет. То то многие здесь радуются неудачам Захаряна, что читать муторно и противно.

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