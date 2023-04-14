Семин назвал три главных таланта РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал главные таланты РПЛ.

«Наша лига богата талантами. В ней регулярно появляется качественные игроки, которые дальше идут в европейский футбол. Хвича Кварацхелия тому пример.

Кого можно сейчас называть главными талантами? Захарян, Пиняев, Сперцян. Им надо брать больше ответственности в своих клубах и пойдет прогресс еще лучше», — сказал Семин.