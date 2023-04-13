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    «Хотелось застрелиться или из окна броситься»: Романцев – об упущенной победе над Украиной в 1999 году

    Экс-тренер сборной России Олег Романцев рассказал о своем состоянии в концовке домашнего матча с Украиной в отборе Евро-2000.

    • В октябре 1999 года россияне упустили победу над украинцами в «Лужниках» – 1:1.
    • Андрей Шевченко сравнял счет на 88-й минуте благодаря ошибке Александра Филимонова.
    • Россия финишировала третьей в отборочной группе и не попала на Евро.

    «Я без сознания был, ничего не помню, когда это случилось. Мне говорят, что я встал и пошeл. Я потерял сознание, был как робот.

    И потом ещe говорят, что игра не закончилась. А я пошeл как лунатик. Пришeл в сознание в комнатушке, мне там коньяк дают, Вячеслав Иванович [Колосков] стоит.

    Мне всегда везло на людей, которые были со мной рядом. Можно ли пройти такое одному? Можно, только хотелось застрелиться или из окна броситься. Не дай бог кому-то это пережить», – заявил Романцев.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +14324

      Алексей З 25 минут назад

      Давайте только без лишнего пафоса, это всего лишь отбор на стыки.
      Украина на Евро не попала , проиграв Словении.
      Романцев преподносит , как-будто в финале Евро играл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39

      Figo777 1 час назад

      Как печально, что великий наш тренер Олег Иванович Романцев так рано перестал тренировать...
      Какой был командой его Спартак... Все тогда за Спартак болели! Легионеров не было практически, а как играли... Чемпионские Аякс и Реал Мадрид, Арсенал, сборная Франции... падали перед командами ОИР!!!!!

      0
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      Рейтинг: +5728

      TOMSON > Figo777 1 час назад

      Так он кроме того Спартака и не смог больше никого тренировать. Пару попыток сделал и все неудачные.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14324

      Алексей З > Figo777 16 минут назад

      Как же унас любят всё ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ.
      Звёздный час ОИР пришёлся на распад СССР, когда Спартак сумел даже усилится игроками с бывшего Союза , в отличии от других клубов. Да , без легионеров , с россиянами он стал гегемоном на долгие года.
      В Еврокубках выше полуфиналов не попадали.
      В 21 веке пришли в российский футбол деньги и сдулся ОИР , попытки с Сатурном и Динамо , стараются не вспоминать.
      Да обыгрывали и Реал и Аякс , но и умудрялись в 1/2 Антверпену просадить.

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 2 часа назад

      Так начиналась ,,спецоперация,. против Украины....
      Ну жон был повод....нашли и поехало....)

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      Рейтинг: +101250

      zigbert 2 часа назад

      Конечно эта ошибка Филимонова стала для многих шоком. Был дождливый вечер, мяч предательски скользнул по перчаткам вратаря и влетел в ворота.Но к сожалению времени чтобы забить победный гол уже не осталось.

      1
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      Рейтинг: +421

      dragoff 3 часа назад

      Как сейчас помню, вздох и шок на Лужниках. Об стену в проходе мент разбивает рацию, со словами мата…

      1
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      Рейтинг: +5728

      TOMSON 3 часа назад

      Так это вся страна пережила. Это первый в жизни отбор в котором я смотрел все матчи. Верил до последнего вопреки отцу, который только после Франции смотреть начал. И тут такое в детстве прилетело. И сколько живу, точку Шевченко нет нет да вспомнят. А уже скоро, как 25 лет будет, юбилей.
      Зато прививку на всю жизнь получил. После этого ничего так трудно не воспринимал. Ну разве еще Марибор. Там тоже зацепило.
      Последний гол Кудряшова, кстати вообще не удивил. Просто знал, что так будет…

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8196

      Беспонтий 3 часа назад

      ну пережили как то
      всей страной
      теперь опять вничью играем

      ---
      до пенальти((

      6
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      ...
      Рейтинг: +34043

      VVM1964 > Беспонтий 3 часа назад

      Кто виноват - игроки или тренер ???

      1
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      Рейтинг: +8196

      Беспонтий > VVM1964 3 часа назад

      не надо путать тренера
      с начальником команды

      1
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      Рейтинг: +34043

      VVM1964 > Беспонтий 1 час назад

      Да, тренеров там меняли уже ...

      1
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      Рейтинг: +8196

      Беспонтий > VVM1964 1 час назад

      ну да ну да
      сначала красных поменяли мы на синих
      потом и на бесцветных незаметных поначалу
      но еслиб всё начать сначала
      пожалуй снова бы за красных поболел...(

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