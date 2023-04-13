«Хотелось застрелиться или из окна броситься»: Романцев – об упущенной победе над Украиной в 1999 году

Экс-тренер сборной России Олег Романцев рассказал о своем состоянии в концовке домашнего матча с Украиной в отборе Евро-2000.

В октябре 1999 года россияне упустили победу над украинцами в «Лужниках» – 1:1.

Андрей Шевченко сравнял счет на 88-й минуте благодаря ошибке Александра Филимонова.

Россия финишировала третьей в отборочной группе и не попала на Евро.

«Я без сознания был, ничего не помню, когда это случилось. Мне говорят, что я встал и пошeл. Я потерял сознание, был как робот.

И потом ещe говорят, что игра не закончилась. А я пошeл как лунатик. Пришeл в сознание в комнатушке, мне там коньяк дают, Вячеслав Иванович [Колосков] стоит.

Мне всегда везло на людей, которые были со мной рядом. Можно ли пройти такое одному? Можно, только хотелось застрелиться или из окна броситься. Не дай бог кому-то это пережить», – заявил Романцев.