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  • «Хотелось застрелиться или из окна броситься»: Романцев – об упущенной победе над Украиной в 1999 году

«Хотелось застрелиться или из окна броситься»: Романцев – об упущенной победе над Украиной в 1999 году

13 апреля 2023, 12:44
15

Экс-тренер сборной России Олег Романцев рассказал о своем состоянии в концовке домашнего матча с Украиной в отборе Евро-2000.

  • В октябре 1999 года россияне упустили победу над украинцами в «Лужниках» – 1:1.
  • Андрей Шевченко сравнял счет на 88-й минуте благодаря ошибке Александра Филимонова.
  • Россия финишировала третьей в отборочной группе и не попала на Евро.

«Я без сознания был, ничего не помню, когда это случилось. Мне говорят, что я встал и пошeл. Я потерял сознание, был как робот.

И потом ещe говорят, что игра не закончилась. А я пошeл как лунатик. Пришeл в сознание в комнатушке, мне там коньяк дают, Вячеслав Иванович [Колосков] стоит.

Мне всегда везло на людей, которые были со мной рядом. Можно ли пройти такое одному? Можно, только хотелось застрелиться или из окна броситься. Не дай бог кому-то это пережить», – заявил Романцев.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Украина Россия Романцев Олег
Комментарии (15)
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Беспонтий
1681382442
ну пережили как то всей страной теперь опять вничью играем --- до пенальти((
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TOMSON
1681382831
Так это вся страна пережила. Это первый в жизни отбор в котором я смотрел все матчи. Верил до последнего вопреки отцу, который только после Франции смотреть начал. И тут такое в детстве прилетело. И сколько живу, точку Шевченко нет нет да вспомнят. А уже скоро, как 25 лет будет, юбилей. Зато прививку на всю жизнь получил. После этого ничего так трудно не воспринимал. Ну разве еще Марибор. Там тоже зацепило. Последний гол Кудряшова, кстати вообще не удивил. Просто знал, что так будет…
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zigbert
1681385755
Конечно эта ошибка Филимонова стала для многих шоком. Был дождливый вечер, мяч предательски скользнул по перчаткам вратаря и влетел в ворота.Но к сожалению времени чтобы забить победный гол уже не осталось.
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alex1951
1681387713
Так начиналась ,,спецоперация,. против Украины.... Ну жон был повод....нашли и поехало....)
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Figo777
1681388734
Как печально, что великий наш тренер Олег Иванович Романцев так рано перестал тренировать... Какой был командой его Спартак... Все тогда за Спартак болели! Легионеров не было практически, а как играли... Чемпионские Аякс и Реал Мадрид, Арсенал, сборная Франции... падали перед командами ОИР!!!!!
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k611
1681402805
Помню тот матч. Наши много моментов растранжирили.Если бы забили хотя половину своих моментов, то ошибка вратаря не имела бы значения. До этого был шикарный матч против сборной Франции, где Панов сделал дубль и Карпин забил третий мяч и наши победили чемпионов мира на их поле.
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