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    Гусев ответил, чьи бразильцы сильнее: у «Зенита» или у ЦСКА в 2000-х

    Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев сравнил нынешнее бразильское трио «Зенита» и то, которое было в 00-е годы в московском клубе.

    Валерий Газзаев не так давно сказал, что его бразильцы в ЦСКА были сильнее нынешних в «Зените». Согласны?

    – Я согласен с Валерием Георгиевичем. Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела.

    • Вагнер и Карвальо брали с ЦСКА Кубок УЕФА.
    • «Зенит» сейчас с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Есть информация, что летом часть бразильцев покинут «Зенит».

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    Источник: Metaratings

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