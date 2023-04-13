Гусев ответил, чьи бразильцы сильнее: у «Зенита» или у ЦСКА в 2000-х

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев сравнил нынешнее бразильское трио «Зенита» и то, которое было в 00-е годы в московском клубе.

– Валерий Газзаев не так давно сказал, что его бразильцы в ЦСКА были сильнее нынешних в «Зените». Согласны?

– Я согласен с Валерием Георгиевичем. Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела.