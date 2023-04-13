Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гусев ответил, чьи бразильцы сильнее: у «Зенита» или у ЦСКА в 2000-х

Гусев ответил, чьи бразильцы сильнее: у «Зенита» или у ЦСКА в 2000-х

13 апреля 2023, 00:36
5

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев сравнил нынешнее бразильское трио «Зенита» и то, которое было в 00-е годы в московском клубе.

Валерий Газзаев не так давно сказал, что его бразильцы в ЦСКА были сильнее нынешних в «Зените». Согласны?

– Я согласен с Валерием Георгиевичем. Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела.

  • Вагнер и Карвальо брали с ЦСКА Кубок УЕФА.
  • «Зенит» сейчас с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Есть информация, что летом часть бразильцев покинут «Зенит».

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Зенит
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lilipyt
1681336175
По факту.
Ответить
ААМ
1681359194
Пожалуй он прав
Ответить
Garrincha58
1681368604
каждый хвалит своё время когда сам играл типа мы тогда были круче Пеле был крут в своё время Круифф в своё Марадона тоже последние 15 лет Месси и Рон сейчас другие герои а Гусь как был среднего звена игрочишка так им и останется на все времена
Ответить
Сам_себе_сказал
1681371539
И дальше что?? сложно судить пока они не играли друг против друга...Кто сильнее тигр или лев? Вот и здесь так же...
Ответить
Главные новости
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
1
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
4
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
3
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
6
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
11
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
13
Все новости
Все новости
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
3
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
6
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
11
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
11
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
17
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+