Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил уровень игроков «Ростова».

– Валерий Карпин – фартовый. Это самое главное. Видели, как «Ростов» в Оренбурге «горел» 0:2? Но вылез, 2:2 сыграли. Состав у Карпина, на первый взгляд, – товарно-пассажирский. Но, оказывается, нормальный. Играют хорошо, идут на втором месте.

– «Ростов» – одна из команд, где почти нет легионеров.

– «Пионерский отряд» это называется. Но они заставили себя уважать. Карпин доказывает, что и без иностранцев можно играть и добиваться успеха.