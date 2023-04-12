Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил уровень игроков «Ростова».
– Валерий Карпин – фартовый. Это самое главное. Видели, как «Ростов» в Оренбурге «горел» 0:2? Но вылез, 2:2 сыграли. Состав у Карпина, на первый взгляд, – товарно-пассажирский. Но, оказывается, нормальный. Играют хорошо, идут на втором месте.
– «Ростов» – одна из команд, где почти нет легионеров.
– «Пионерский отряд» это называется. Но они заставили себя уважать. Карпин доказывает, что и без иностранцев можно играть и добиваться успеха.
- «Ростов» идет в РПЛ 2-м.
- Команда может повторить результат сезона-2015/16, когда финишировала 2-й.
- Овчинников в конце 80-х тренировал Карпина в Эстонии.
Источник: «РБ Спорт»