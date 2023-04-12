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    Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил уровень игроков «Ростова».

    Валерий Карпин – фартовый. Это самое главное. Видели, как «Ростов» в Оренбурге «горел» 0:2? Но вылез, 2:2 сыграли. Состав у Карпина, на первый взгляд, – товарно-пассажирский. Но, оказывается, нормальный. Играют хорошо, идут на втором месте.

    – «Ростов» – одна из команд, где почти нет легионеров.

    – «Пионерский отряд» это называется. Но они заставили себя уважать. Карпин доказывает, что и без иностранцев можно играть и добиваться успеха.

    • «Ростов» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда может повторить результат сезона-2015/16, когда финишировала 2-й.
    • Овчинников в конце 80-х тренировал Карпина в Эстонии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.04.2023 21:08
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1568

      zarsm 1 час назад

      Это кто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14319

      Алексей З 3 часа назад

      Бомбардир , как же вам удаётся заглавием весь смысл сказанного перевернуть. Провоцируете на скандал и срач в комментах.
      "дешёвенькие" ребятки

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +818

      прабабушка краба > Алексей З 2 часа назад

      упорная ставка на кликбейт

      0
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