Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в «Реал».

По информации SportBuzzer, мадридский клуб стал главным претендентом на 19-летнего англичанина. Трансфер оценивается в 130-150 миллионов евро с учетом бонусов.

Беллингем не хочет переходить в «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ», потому что считает эти клубы «бездушными».