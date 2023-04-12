Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в «Реал».
По информации SportBuzzer, мадридский клуб стал главным претендентом на 19-летнего англичанина. Трансфер оценивается в 130-150 миллионов евро с учетом бонусов.
Беллингем не хочет переходить в «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ», потому что считает эти клубы «бездушными».
- Беллингем – самый дорогой английский футболист.
- Его рыночная стоимость – 110 миллионов евро.
- В этом сезоне Беллингем забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 37 матчах.
Источник: SportBuzzer