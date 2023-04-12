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    Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в «Реал».

    По информации SportBuzzer, мадридский клуб стал главным претендентом на 19-летнего англичанина. Трансфер оценивается в 130-150 миллионов евро с учетом бонусов.

    Беллингем не хочет переходить в «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ», потому что считает эти клубы «бездушными».

    • Беллингем – самый дорогой английский футболист.
    • Его рыночная стоимость – 110 миллионов евро.
    • В этом сезоне Беллингем забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: SportBuzzer

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    12.04.2023 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1259

      mama1991 10 часов назад

      Как можно сравнивать Реал с этой попсой? Ну челси благодаря абраму чуток прибарохлили

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