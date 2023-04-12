Зенитовец Ренан прокомментировал интерес «Реала»

Защитник «Зенита» Ренан не стал отрицать интерес к нему со стороны «Реала».
— Твое имя уже появлялось в новостях рядом с «Реалом», «Челси» и «Арсеналом». О тебе говорят как о будущем сборной Бразилии. Неужели ты никак не реагируешь на все это?
— Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой стороны, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок.
- Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
- Бразилец поучаствовал в 4 матчах РПЛ – вышел в основе и не был заменен.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»