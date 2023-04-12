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    Зенитовец Ренан прокомментировал интерес «Реала»

    Защитник «Зенита» Ренан не стал отрицать интерес к нему со стороны «Реала».

    — Твое имя уже появлялось в новостях рядом с «Реалом», «Челси» и «Арсеналом». О тебе говорят как о будущем сборной Бразилии. Неужели ты никак не реагируешь на все это?

    — Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой стороны, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок.

    • Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
    • Бразилец поучаствовал в 4 матчах РПЛ – вышел в основе и не был заменен.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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