«У нас только одна команда встречается с судьями»: в «Динамо» не согласны с пенальти в пользу «Спартака»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал эпизод из матча 22-го тура «Спартак» – «Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

«Всем нам будет интересно узнать мотивировку по решению назначить пенальти. Следствие ли это встречи «Спартака» с судьями? Я такого не говорил. Но, с учeтом того, что у нас только одна команда [»Спартак»] встречается с судьями или судьи встречаются только с одной командой и у нас происходят подобные вещи, имеет смысл обратить внимание на успешную практику

То, что мы видели на повторе, и то, что видел судья VAR — это никого не убедило. Убедило только судью в поле. Планируем ли обращаться в ЭСК? Мы посмотрим. Иногда ЭСК быстро реагирует на скандальные происшествия сам, а иногда не реагирует. Тогда реагируют на обращения. Всe очень непредсказуемо, как и в судействе», – сказал Гафин.