Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «У нас только одна команда встречается с судьями»: в «Динамо» не согласны с пенальти в пользу «Спартака»

«У нас только одна команда встречается с судьями»: в «Динамо» не согласны с пенальти в пользу «Спартака»

8 апреля 2023, 22:21
8

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал эпизод из матча 22-го тура «Спартак»«Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

«Всем нам будет интересно узнать мотивировку по решению назначить пенальти. Следствие ли это встречи «Спартака» с судьями? Я такого не говорил. Но, с учeтом того, что у нас только одна команда [»Спартак»] встречается с судьями или судьи встречаются только с одной командой и у нас происходят подобные вещи, имеет смысл обратить внимание на успешную практику

То, что мы видели на повторе, и то, что видел судья VAR — это никого не убедило. Убедило только судью в поле. Планируем ли обращаться в ЭСК? Мы посмотрим. Иногда ЭСК быстро реагирует на скандальные происшествия сам, а иногда не реагирует. Тогда реагируют на обращения. Всe очень непредсказуемо, как и в судействе», – сказал Гафин.

Еще по теме:
ЭСК РФС признала две ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо» (3:3) 17
Селихов извинился перед игроками «Спартака» за ошибки в дерби с «Динамо» 1
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1680981954
мда... спартачок... все с тобой понятненько....
Ответить
avera
1680982766
Просто заносят и вот результат.
Ответить
LOKOfanatik19
1680983035
Вот если бы ставили за каждые обнимашки пенку.... было бы реально весело, главное упасть картинно... в хоккее дали бы 2 минуты за симуляцию.
Ответить
Январь 59
1680984146
Футбол- это уже балет. Не успел пальцем коснуться груди , как игрок в истерике хватается за лицо . Не успел поднять лококоть, как игрок отлетает от локтя на три метра , и в конвульсиях корчится. Уже пора вводить правило:" Вышли не поле врачи- пять минут на оказание помощи и восстановление". Только через пять минут игрок может вернуться на поле. Тогда и подобных картинных падений будет меньше.
Ответить
ScarlettOgusania
1680985306
странно, Чердак сказал, Иванов из Спб, а не из Ростова, он мог и раньше поставить пеналь, Даса в штрафной рукой сыграл
Ответить
paracetamol
1681025079
Вообще, все эти встречи одной команды с судьями - сплошное безобразие. За это весь РФС нужно отправить в отставку!
Ответить
Главные новости
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
1
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
9
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
4
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
4
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
11
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+