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    «У нас только одна команда встречается с судьями»: в «Динамо» не согласны с пенальти в пользу «Спартака»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал эпизод из матча 22-го тура «Спартак»«Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

    «Всем нам будет интересно узнать мотивировку по решению назначить пенальти. Следствие ли это встречи «Спартака» с судьями? Я такого не говорил. Но, с учeтом того, что у нас только одна команда [»Спартак»] встречается с судьями или судьи встречаются только с одной командой и у нас происходят подобные вещи, имеет смысл обратить внимание на успешную практику

    То, что мы видели на повторе, и то, что видел судья VAR — это никого не убедило. Убедило только судью в поле. Планируем ли обращаться в ЭСК? Мы посмотрим. Иногда ЭСК быстро реагирует на скандальные происшествия сам, а иногда не реагирует. Тогда реагируют на обращения. Всe очень непредсказуемо, как и в судействе», – сказал Гафин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.04.2023 22:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1564

      ScarlettOgusania 7 часов назад

      странно, Чердак сказал, Иванов из Спб, а не из Ростова, он мог и раньше поставить пеналь, Даса в штрафной рукой сыграл

      0
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      Рейтинг: +2352

      Январь 59 7 часов назад

      Футбол- это уже балет. Не успел пальцем коснуться груди , как игрок в истерике хватается за лицо . Не успел поднять лококоть, как игрок отлетает от локтя на три метра , и в конвульсиях корчится. Уже пора вводить правило:" Вышли не поле врачи- пять минут на оказание помощи и восстановление". Только через пять минут игрок может вернуться на поле. Тогда и подобных картинных падений будет меньше.

      1
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      Рейтинг: +1564

      ScarlettOgusania > Январь 59 7 часов назад

      предлагаешь, как в хоккее, наказывать игроков (за травмы) малым штрафом на 5 минут?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1555

      Suvorov51 8 часов назад

      Видимо разрешени на встречу с судьями дал ПРОМКВАС ведь он у нас в стране проводит чемпионат россии и все судьи на зарплате у ПРОМКВАСА, потому то питерская помойка постоянно шемьпиньон

      0
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      Рейтинг: +3977

      fakeid > Suvorov51 4 часа назад

      промквас обосцанный, ты хоть когда-то сообразишь, что тебе реально нужно обратиться к специалисту? это насколько нужно быть дауном, дцп-шником, шизоидом - чтобы и здесь приплести питер?

      хотя для тебя это нормально: спартаг вонючий спасает ОЧКО при помощи судей - а виноват, разумеется, зенит/питер/газпром. ты, часом, не лизун зарембы?

      хотя не. у тебя настолько ярко выраженная форма шизоидности, когда ты придумал слово, решил, что оно издатое, и давай везде совать, в каждый коммент. хотя оно только одному тебе (и твоим тараканам в голове) понятно.

      промквас. пром-квас. ПРОМКВАС. П Р О М К В А С. прооомквааас!

      здец, ты тульский даун.

      0
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      Рейтинг: +3977

      fakeid 8 часов назад

      хряков в комментах нет, у них сейчас срочные дела)

      1
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      Рейтинг: +13071

      R_a_i_n > fakeid 7 часов назад

      Зато ты уже отписался во всех новостях раз по десять. Ты бы язык прикусил-бы! Может хоть просрешься.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3977

      fakeid > R_a_i_n 6 часов назад

      что тебя удивляет, интересно? как будто вы точно тем же самым не занимаетесь в те редкие случаи, когда зенит теряет очки. совершаете набег и массово визжите. и ещё хрюкаете. вот так: ХРЮ!

      0
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      Рейтинг: +13071

      R_a_i_n > fakeid 6 часов назад

      Таких набегов как ты никто не делает на сайте! Ты как тот шакал из Маугли! И тяфкаешь и тяфкаешь. Смешон ты.

      2
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      Рейтинг: +3977

      fakeid > R_a_i_n 5 часов назад

      гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +2202

      LOKOfanatik19 8 часов назад

      Вот если бы ставили за каждые обнимашки пенку.... было бы реально весело, главное упасть картинно... в хоккее дали бы 2 минуты за симуляцию.

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      Рейтинг: +7965

      Томик > LOKOfanatik19 1 час назад

      Ничего страшного не было бы. Просто перестали бы руками играть. В нхл никого не смущает, что за любой прихват рукой - удаление. Стараются не играть. А если удаляют - не ноют. Давно пора запретить руками играть по - настоящему. А то у нас лучший защитник лиги - говнюк из Зенита, который без рук ни одного отбора не производит.

      0
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      Рейтинг: +566

      avera 8 часов назад

      Просто заносят и вот результат.

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      Рейтинг: +11447

      alp 8 часов назад

      мда... спартачок... все с тобой понятненько....

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