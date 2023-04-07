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    Широков назвал условие для ухода Малкома из «Зенита»

    Роман Широков считает, что «Зенит» отпустит Малкома в другой клуб, если получит выгодное предложение.

    – Выходило интервью Малкома, в котором он заявлял, что хочет развиваться дальше. Как считаете, стоит ему остаться в «Зените» или питерцам надо отпустить его?

    – Если за него дают адекватные деньги, «Зенит» может с ним расстаться. Все зависит от того, будут ли у нас еврокубки в следующем сезоне.

    Если нет, думаю, иностранцы будут стараться уезжать. Если за них дают деньги, безусловно, нужно расставаться.

    • Малком до «Зенита» выступал за «Барселону».
    • Зимой его пытался арендовать «ПСЖ».
    • Бразилец получил российский паспорт, его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2023 00:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2099

      upiter622 22 часа назад

      Интересно,как его будут представлять,Россиянин или "индеец"?

      0
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      Рейтинг: +11517

      "supermax" 7 апреля, 13:28

      какие условия...они же могут остановить контракт и уйти если захотят...так что если кто и будет диктовать условия в этом случае, то видимо это сам Малком ...не удивлюсь если весь шум как раз из-за желания рубануть поболее бабла

      0
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      Рейтинг: +11432

      alp 7 апреля, 10:55

      зачем брать интервью у неуравновешенного психопата? отыграл хорошо, и слава Богу.. забыли

      0
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 08:10

      Если учесть что он в праве и приостановить контракт, то наверно найдут компромиссное решение. Ну не зряже ему российский паспорт дали , будут обращаться к совести , к любви к берёзкам и матрёшкам.

      0
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      Рейтинг: +5272

      PAREVG. > Алексей З 7 апреля, 08:17

      Он Россию любит только ежемесячный оклад, и все взывания к совести, будут сопровождаться увеличением суммы на счете.

      2
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      Рейтинг: +4798

      Питерский князь 7 апреля, 07:06

      Не меньше чем за 60.
      Хотелось бы увидеть 80.

      2
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      Рейтинг: +4193

      Иван Петров 1986 > Питерский князь 7 апреля, 10:31

      Сколько? Сколько?

      0
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