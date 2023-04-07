Широков назвал условие для ухода Малкома из «Зенита»

Роман Широков считает, что «Зенит» отпустит Малкома в другой клуб, если получит выгодное предложение.
– Выходило интервью Малкома, в котором он заявлял, что хочет развиваться дальше. Как считаете, стоит ему остаться в «Зените» или питерцам надо отпустить его?
– Если за него дают адекватные деньги, «Зенит» может с ним расстаться. Все зависит от того, будут ли у нас еврокубки в следующем сезоне.
Если нет, думаю, иностранцы будут стараться уезжать. Если за них дают деньги, безусловно, нужно расставаться.
- Малком до «Зенита» выступал за «Барселону».
- Зимой его пытался арендовать «ПСЖ».
- Бразилец получил российский паспорт, его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.
Источник: «Матч ТВ»