Карпин прокомментировал вылет «Ростова» из Fonbet Кубка России

Ростов имел заметное преимущество в этой игре. А вот у Краснодара игра не получилась, очень много было ошибок и потерь мяча. А вот в серии пенальти краснодарцы били без промаха.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России против «Краснодара».
«В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность.
Тот состав, который играл сегодня, превзошел мои ожидания. Молодые футболисты выходят на стадион «Краснодара» и выдают такую игру. У меня слов нет.
Команда не заметила, что пропустила гол. Были игры, когда пропускали один неожиданный мяч, вытекающий из игры, приходили в себя по 10-15 минут.
Здесь не заметили и продолжили играть. На поле до 85‑й минуты была одна команда», – сказал Карпин.
- «Ростов» проиграл «Краснодару» в серии пенальти и вылетел из Кубка.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.