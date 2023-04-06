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    Карпин прокомментировал вылет «Ростова» из Fonbet Кубка России

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России против «Краснодара».

    «В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность.

    Тот состав, который играл сегодня, превзошел мои ожидания. Молодые футболисты выходят на стадион «Краснодара» и выдают такую игру. У меня слов нет.

    Команда не заметила, что пропустила гол. Были игры, когда пропускали один неожиданный мяч, вытекающий из игры, приходили в себя по 10-15 минут.

    Здесь не заметили и продолжили играть. На поле до 85‑й минуты была одна команда», – сказал Карпин.

    • «Ростов» проиграл «Краснодару» в серии пенальти и вылетел из Кубка.
    • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2023 23:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101195

      zigbert 22 часа назад

      Ростов имел заметное преимущество в этой игре. А вот у Краснодара игра не получилась, очень много было ошибок и потерь мяча. А вот в серии пенальти краснодарцы били без промаха.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 07:47

      Сегодня , на удивление, Ростов играл в футбол хорошо и тем обиднее вылет. Болелы высказывают притензии к судейству. Похоже без этих персонажей Ростов разучился побеждать , а играл здорово.
      С Карпиным так будет всегда и никогда он ничего не выиграет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5387

      ААМ 7 апреля, 07:10

      Не понял, что он хотел сказать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5669

      Дядя Серёжа 7 апреля, 05:58

      Блдьше всех практики по пенальти в лиге и проиграть серию...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 7 апреля, 00:07

      Удачи Карпуше как тренеру, молодец, работает с молодыми российскими ребятами, тренер от Бога

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 6 апреля, 23:45

      Успехов Ростову!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +55359

      MaxRnD 6 апреля, 23:15

      Да, молодняк сегодня был в ударе. Молодые защитники можно сказать, что отыграли безупречно, как говорится, "ни Осипенко единым"

      6
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