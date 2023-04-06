Карпин прокомментировал вылет «Ростова» из Fonbet Кубка России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России против «Краснодара».

«В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность.

Тот состав, который играл сегодня, превзошел мои ожидания. Молодые футболисты выходят на стадион «Краснодара» и выдают такую игру. У меня слов нет.

Команда не заметила, что пропустила гол. Были игры, когда пропускали один неожиданный мяч, вытекающий из игры, приходили в себя по 10-15 минут.

Здесь не заметили и продолжили играть. На поле до 85‑й минуты была одна команда», – сказал Карпин.