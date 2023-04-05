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    «Сначала лучше подумать»: Орлов раскритиковал депутата Госдумы за слова про пиво на стадионах

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова депутата Госдумы Николая Валуева, который заявил, что после пива фанаты захотят еще и покурить.

    «Пиво связано с футболом. Вся Европа пьет пиво на стадионах, и ничего особенного у них там не происходит. Главное, чтобы пиво было не в бутылках и банках, а в стаканах — пластмассовых или бумажных. Пивоваренные компании найдут выход.

    Коля Валуев недавно выступил против пива на стадионах и сказал: «Тогда давайте заодно и покурим». Если у него после пива рождается желание чего-то покурить, это не значит, что все остальные такие же.

    У него почему-то появляется ассоциация с курением. Сначала лучше подумать, а затем сказать», — сказал Орлов.

    • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
    • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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    Источник: Sport24

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    05.04.2023 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      пандион 5 апреля, 23:05

      Пиво это нормально. Но за пиво нас покупать не надо!

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