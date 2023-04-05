«Сначала лучше подумать»: Орлов раскритиковал депутата Госдумы за слова про пиво на стадионах

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова депутата Госдумы Николая Валуева, который заявил, что после пива фанаты захотят еще и покурить.

«Пиво связано с футболом. Вся Европа пьет пиво на стадионах, и ничего особенного у них там не происходит. Главное, чтобы пиво было не в бутылках и банках, а в стаканах — пластмассовых или бумажных. Пивоваренные компании найдут выход.

Коля Валуев недавно выступил против пива на стадионах и сказал: «Тогда давайте заодно и покурим». Если у него после пива рождается желание чего-то покурить, это не значит, что все остальные такие же.

У него почему-то появляется ассоциация с курением. Сначала лучше подумать, а затем сказать», — сказал Орлов.