РПЛ и клубы будут стимулировать спрос на оформление Fan ID: возможны пиво на стадионах и бесплатный проезд

Руководство РПЛ вместе с клубами лиги работает над улучшением ситуации с оформлением карт Fan ID.

Чтобы люди активнее делали себе «паспорт болельщика», предлагается разработать план по стимулированию спроса.

Всего в список войдут 15-17 пунктов. Четыре из них стали известны «РБ Спорт»: