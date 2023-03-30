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  • РПЛ и клубы будут стимулировать спрос на оформление Fan ID: возможны пиво на стадионах и бесплатный проезд

РПЛ и клубы будут стимулировать спрос на оформление Fan ID: возможны пиво на стадионах и бесплатный проезд

30 марта 2023, 21:25
12

Руководство РПЛ вместе с клубами лиги работает над улучшением ситуации с оформлением карт Fan ID.

Чтобы люди активнее делали себе «паспорт болельщика», предлагается разработать план по стимулированию спроса.

Всего в список войдут 15-17 пунктов. Четыре из них стали известны «РБ Спорт»:

  • категория граждан (пенсионеры, инвалиды, владельцы абонементов) могут оформить карту болельщика в офлайн-кассе (при личном присутствии);
  • возвращение алкогольного пива на стадионы клубов РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС;
  • проезд на общественном транспорте (по карте болельщика) – сделать его бесплатным за 3 часа до матча и 3 часа после для всех владельцев билетов и абонементов на событие в городе;
  • организация отделений МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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Красногвардейчик
1680201048
Мальчиша-плохиша тоже заманивали в буржуинство корзиной печенья и бочкой варенья.
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Enter2006
1680201130
Маловато! Маловато будет! )) /м-ф падал прошлогодний снег/
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Vratarь
1680202953
Подпоил - и билет купил!
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vek410
1680206757
А в чем по сути сложность оформить fan id ? спокойно вроде все на госуслугах делаешь, приходишь, получаешь все. да и вроде все можно онлайн оформить при подтвержденной страницы на госуслугах и загранника. не кажется, что проблему слишком раздули. кто хочет ходить на футбол, я думаю спокойно офрмили и все
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inzek
1680216686
скоро разрешат шашлык жарить прямо на стадионе, лишь бы фанайди делали) соусы в подарок) на матчах сочи джанаев еще и на мангале)
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vek410
1680313464
а как на чм покупали билеты? никто не ныл вроде. делаете из мухи слона. сделал фан ид и живи спокойно
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