РПЛ и клубы будут стимулировать спрос на оформление Fan ID: возможны пиво на стадионах и бесплатный проезд

Руководство РПЛ вместе с клубами лиги работает над улучшением ситуации с оформлением карт Fan ID.
Чтобы люди активнее делали себе «паспорт болельщика», предлагается разработать план по стимулированию спроса.
Всего в список войдут 15-17 пунктов. Четыре из них стали известны «РБ Спорт»:
- категория граждан (пенсионеры, инвалиды, владельцы абонементов) могут оформить карту болельщика в офлайн-кассе (при личном присутствии);
- возвращение алкогольного пива на стадионы клубов РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС;
- проезд на общественном транспорте (по карте болельщика) – сделать его бесплатным за 3 часа до матча и 3 часа после для всех владельцев билетов и абонементов на событие в городе;
- организация отделений МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области.
Источник: «РБ Спорт»