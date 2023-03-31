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  • Валуев объяснил, почему россиянам нельзя продавать пиво на стадионах

Валуев объяснил, почему россиянам нельзя продавать пиво на стадионах

31 марта 2023, 16:05
4

Депутат Госдумы России Николай Валуев не поддерживает инициативу вернуть пиво на футбольные стадионы.

«Возвращение пива на стадионы? Тогда давайте заодно и покурим, что ли? Ведь это тоже экономически будет оправдано. Сигареты продадут, заработают.

А еще можно вернуть в рекламу улыбчивых спортсменов или просто молодых людей с кружками пенного. Ведь это же деньги, они так необходимы всем. Я против.

А потом мы всплескиваем руками за распоясавшихся молодых граждан с пивными животами, бесплодными лет уже с 25-30. И мечтаем о здоровых поколениях.

Поезжайте в мусульманские страны, походите на спортивные соревнования. Попробуйте найти плачущие от невозможности продавать пиво клубы, организации спорта, стадионы. И тогда мы поговорим», – сказал Валуев.

  • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
  • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1680268738
Хорошо заучил и пересказал этот отрезок текста.
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BRAZILES
1680275346
дурачок --башку деревянную отбили напрочь и навсегда
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шахта Заполярная
1680280071
Все таки бокс влияет на голову.
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Опорник84
1680283016
Ну тогда надо запретит и всякого рода коктейли, энергетики, которые наносят вред не меньше. Их на стадионе не продают, но от этого молодежь меньше их пить не стала. А депутаты сидят и репу чешут по этому поводу. Сейчас решают что бы в армию призывали с 21 года, так надо и алкоголь продавать только с этого возраста. А что , при СССР говорили,что умирать в Афганистан шли в 18 лет, а алкоголь продавали с 21 года. Сейчас все будет по честному.
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