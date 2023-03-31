Валуев объяснил, почему россиянам нельзя продавать пиво на стадионах

Депутат Госдумы России Николай Валуев не поддерживает инициативу вернуть пиво на футбольные стадионы.
«Возвращение пива на стадионы? Тогда давайте заодно и покурим, что ли? Ведь это тоже экономически будет оправдано. Сигареты продадут, заработают.
А еще можно вернуть в рекламу улыбчивых спортсменов или просто молодых людей с кружками пенного. Ведь это же деньги, они так необходимы всем. Я против.
А потом мы всплескиваем руками за распоясавшихся молодых граждан с пивными животами, бесплодными лет уже с 25-30. И мечтаем о здоровых поколениях.
Поезжайте в мусульманские страны, походите на спортивные соревнования. Попробуйте найти плачущие от невозможности продавать пиво клубы, организации спорта, стадионы. И тогда мы поговорим», – сказал Валуев.
- Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
- Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.
Источник: «РБ Спорт»