Валуев объяснил, почему россиянам нельзя продавать пиво на стадионах

Депутат Госдумы России Николай Валуев не поддерживает инициативу вернуть пиво на футбольные стадионы.

«Возвращение пива на стадионы? Тогда давайте заодно и покурим, что ли? Ведь это тоже экономически будет оправдано. Сигареты продадут, заработают.

А еще можно вернуть в рекламу улыбчивых спортсменов или просто молодых людей с кружками пенного. Ведь это же деньги, они так необходимы всем. Я против.

А потом мы всплескиваем руками за распоясавшихся молодых граждан с пивными животами, бесплодными лет уже с 25-30. И мечтаем о здоровых поколениях.

Поезжайте в мусульманские страны, походите на спортивные соревнования. Попробуйте найти плачущие от невозможности продавать пиво клубы, организации спорта, стадионы. И тогда мы поговорим», – сказал Валуев.