Любимая спартаковская певица МакSим отменила ближайшие концерты по состоянию здоровья

Поп-исполнительница МакSим сообщила в социальной сети о приостановке гастрольного тура. Причина – состояние здоровья.

«Дорогие друзья! Прошу всех прекратить публичные разборки и истерики. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», – написала уроженка Казани.

На неопределенный срок перенесены концерты в Ижевске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

Хит МакSим «Знаешь ли ты» считается неофициальным гимном «Спартака».

Она выступала на последнем финале Кубка России и Суперкубка России.

В 2021 году МакSим несколько недель провела в коме.

Любимая певица фанатов «Спартака» МакSим сорвала концерт в Сочи: бросила микрофон и ушла со сцены