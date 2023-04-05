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    Любимая спартаковская певица МакSим отменила ближайшие концерты по состоянию здоровья

    Поп-исполнительница МакSим сообщила в социальной сети о приостановке гастрольного тура. Причина – состояние здоровья.

    «Дорогие друзья! Прошу всех прекратить публичные разборки и истерики. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», – написала уроженка Казани.

    На неопределенный срок перенесены концерты в Ижевске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

    • Хит МакSим «Знаешь ли ты» считается неофициальным гимном «Спартака».
    • Она выступала на последнем финале Кубка России и Суперкубка России.
    • В 2021 году МакSим несколько недель провела в коме.

    Любимая певица фанатов «Спартака» МакSим сорвала концерт в Сочи: бросила микрофон и ушла со сцены

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    Источник: «Бомбардир»

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