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    Любимая певица фанатов «Спартака» МакSим сорвала концерт в Сочи: бросила микрофон и ушла со сцены

    Российская певица МакSим, чей хит «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн «Спартака», сорвала концерт в Сочи. Все закончилось досрочным его прекращением.

    Зрители с первых минут вечера заметили, что артистка не в порядке. Она не попадала в ноты, срывала их и выглядела изможденной, держалась неустойчиво. Уже через 20 минут после начала концерта люди стали покидать его.

    Еще через несколько минут сама МакSим бросила микрофон и ушла за кулисы. Поклонники заподозрили, что певица была пьяна. Представители же исполнительницы заверили, что 39-летняя уроженка Казани просто устала из-за плотного гастрольного графика.

    По информации из Сочи, стоимость билетов на концерт МакSим доходила до 15 тысяч рублей. Зрителям пообещали вернуть деньги за сорванное мероприятие.

    Певица во время выступления на Суперкубке России «Зенит» – «Спартак». Фото: Global Look Press.

    МакSим уже не впервые заставляет говорить о своем непрофессиональном отношении к зрителям. Например, в ноябре артистка должна была выступить на концерте в Вологде, но его отменили прямо перед началом.

    Скриншот телеграм-канала onlinevvologde.

    Хорошо, что в минувшем мае МакSим ничего не помешало ярко выступить на финале Кубка России и порадовать многотысячную толпу фанатов «Спартака», пусть и под фонограмму.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +13717

      Алексей З 1 минуту назад

      Пожелаем ей здоровья !
      Всех приглашаем на финал Кубка, вместе попоём !!!

      0
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      Рейтинг: +403

      saf05 2 минуты назад

      А где вы увидели певицу ???

      0
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      Рейтинг: +2497

      serglider 54 минуты назад

      За то зачетные сиськи себе соорудила)))

      1
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      Рейтинг: +453

      Illars 2 часа назад

      что за тупоголовый идиот писал заголовок?
      если Максим спела песню, которая стала неофициальным гимном, это не значит, что она - "Любимая певица фанатов «Спартака»"

      2
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      Рейтинг: +2328

      Maxi_7 2 часа назад

      Есть хороший ролик на тубе на канале John Kalligan видео называется "Разгром Российской Эстрады (Почему Запад Лучше)" советую всем ознакомиться, там показывается сравнение лицом к лицу, что называется.
      А вообще, очень печально, конечно, потому, что только у нас в России, наверное, эту Максим могут назвать певицей... со вкусом музыкальным в стране беда полная, конечно... особенно обидно за реально талантливых и одарённых людей, коих в стране огромное множество, но которых не пиарят и не продвигают, а люди по итогу слушают вот это...
      И это не применительно к этому конкретному концерту, всякое бывает, а вообще ко всей российской, так называемой, эстраде...

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      Рейтинг: +2497

      serglider > Maxi_7 44 минуты назад

      Бывает!? Да у нас прямо соревнование, кто из фанерных тигров и тигриц быстрее сорвет свой концерт! Кузьмин, Билан, Лепс... это только на вскидку. Теперь вот Максим... Может за такие "художества" стоит отстранять от гастрольной деятельности? Пусть год-два посидит дома или займется другой деятельность, подумает над своим поведением... Если бы педагог или врач пришли на работу под мухой и через 20 минут, тупо ушли что бы им было? А тут через одного чудят и... ничего! Бабки и то сразу не возвращают! Пусть возьмет в микрофинансовой шарашке, отдаст зрителям и через 50 дней вернет с процентом кредитору))) В следующий раз 100 раз подумает, что бы "чудить" на концертах.

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      Рейтинг: +3226

      fakeid > Maxi_7 31 минуту назад

      я посмотрел эту быдлу в тельняшке. лучше бы не смотрел)

      0
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      Рейтинг: +940

      Таврида 3 часа назад

      Норко манка

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      Рейтинг: +1274

      Suvorov51 4 часа назад

      Да уж, певица, а сколько их таких в огромной России, да все такие талантливые, а главное имеют гос награды, а очень сильные даже отказываются от гос наград, все они сучки продажные и нет там нормальных

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      Рейтинг: +55105

      MaxRnD 8 часов назад

      Высокое искусство, нам не понять этого полёта ...

      3
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      Рейтинг: +8925

      vladik12 8 часов назад

      Это был протест Марины на игру "Спартака" в Оренбурге.

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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak > vladik12 3 часа назад

      Не протест - солидарность. Спартак не играл, она не пела.

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      Рейтинг: +4734

      Питерский князь > subbotaspartak 1 час назад

      Срартак обосрался и потуги мучали ее на сцене.
      :)))

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