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  • Любимая певица фанатов «Спартака» МакSим сорвала концерт в Сочи: бросила микрофон и ушла со сцены

Любимая певица фанатов «Спартака» МакSим сорвала концерт в Сочи: бросила микрофон и ушла со сцены

19 марта 2023, 00:33
23

Российская певица МакSим, чей хит «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн «Спартака», сорвала концерт в Сочи. Все закончилось досрочным его прекращением.

Зрители с первых минут вечера заметили, что артистка не в порядке. Она не попадала в ноты, срывала их и выглядела изможденной, держалась неустойчиво. Уже через 20 минут после начала концерта люди стали покидать его.

Еще через несколько минут сама МакSим бросила микрофон и ушла за кулисы. Поклонники заподозрили, что певица была пьяна. Представители же исполнительницы заверили, что 39-летняя уроженка Казани просто устала из-за плотного гастрольного графика.

По информации из Сочи, стоимость билетов на концерт МакSим доходила до 15 тысяч рублей. Зрителям пообещали вернуть деньги за сорванное мероприятие.

Певица во время выступления на Суперкубке России «Зенит» – «Спартак». Фото: Global Look Press.

МакSим уже не впервые заставляет говорить о своем непрофессиональном отношении к зрителям. Например, в ноябре артистка должна была выступить на концерте в Вологде, но его отменили прямо перед началом.

Скриншот телеграм-канала onlinevvologde.

Хорошо, что в минувшем мае МакSим ничего не помешало ярко выступить на финале Кубка России и порадовать многотысячную толпу фанатов «Спартака», пусть и под фонограмму.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (23)
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vladik12
1679175537
Это был протест Марины на игру "Спартака" в Оренбурге.
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MaxRnD
1679175868
Высокое искусство, нам не понять этого полёта ...
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Таврида
1679193963
Норко манка
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Maxi_7
1679195525
Есть хороший ролик на тубе на канале John Kalligan видео называется "Разгром Российской Эстрады (Почему Запад Лучше)" советую всем ознакомиться, там показывается сравнение лицом к лицу, что называется. А вообще, очень печально, конечно, потому, что только у нас в России, наверное, эту Максим могут назвать певицей... со вкусом музыкальным в стране беда полная, конечно... особенно обидно за реально талантливых и одарённых людей, коих в стране огромное множество, но которых не пиарят и не продвигают, а люди по итогу слушают вот это... И это не применительно к этому конкретному концерту, всякое бывает, а вообще ко всей российской, так называемой, эстраде...
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Illars
1679196566
что за тупоголовый идиот писал заголовок? если Максим спела песню, которая стала неофициальным гимном, это не значит, что она - "Любимая певица фанатов «Спартака»"
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saf05
1679205809
А где вы увидели певицу ???
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lek!
1679207209
Набухалась как ****** , и петь не смогла .
Ответить
Аид666
1679210437
хватит ежа на глобус натягивать... где тут ФУТБОЛ?
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BRAZILES
1679210826
шалашовка а не певица
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neim
1679212091
" ... Максим стало плохо на концерте в Сочи.... " Что то мне подсказывает, что это зрителям стало плохо от такого концерта ))). Опять Спартак "отличился" ))).
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