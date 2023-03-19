Российская певица МакSим, чей хит «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн «Спартака», сорвала концерт в Сочи. Все закончилось досрочным его прекращением.

Зрители с первых минут вечера заметили, что артистка не в порядке. Она не попадала в ноты, срывала их и выглядела изможденной, держалась неустойчиво. Уже через 20 минут после начала концерта люди стали покидать его.

Еще через несколько минут сама МакSим бросила микрофон и ушла за кулисы. Поклонники заподозрили, что певица была пьяна. Представители же исполнительницы заверили, что 39-летняя уроженка Казани просто устала из-за плотного гастрольного графика.

По информации из Сочи, стоимость билетов на концерт МакSим доходила до 15 тысяч рублей. Зрителям пообещали вернуть деньги за сорванное мероприятие.

Певица во время выступления на Суперкубке России «Зенит» – «Спартак». Фото: Global Look Press.

МакSим уже не впервые заставляет говорить о своем непрофессиональном отношении к зрителям. Например, в ноябре артистка должна была выступить на концерте в Вологде, но его отменили прямо перед началом.

Скриншот телеграм-канала onlinevvologde.

Хорошо, что в минувшем мае МакSим ничего не помешало ярко выступить на финале Кубка России и порадовать многотысячную толпу фанатов «Спартака», пусть и под фонограмму.