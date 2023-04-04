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    «ПСЖ» выбирает между пятью тренерами: Гальтье будет уволен

    «ПСЖ» начал поиски нового главного тренера.

    По информации RMC Sport, парижский клуб принял решение уволить Кристофа Гальтье из-за восьми поражений в 18 матчах в 2023 году.

    Боссы «ПСЖ» считают Зинедина Зидана лучшим кандидатом на замену Гальтье, но договориться с ним будет сложно. Парижане также рассматривают кандидатуры Юлиана Нагельсмана, Антонио Конте, Луиса Энрике и Жозе Моуринью.

    • Гальтье принял «ПСЖ» летом.
    • До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице Лиги 1.

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    Источник: RMC Sport

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    04.04.2023 20:56
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