«ПСЖ» выбирает между пятью тренерами: Гальтье будет уволен

«ПСЖ» начал поиски нового главного тренера.

По информации RMC Sport, парижский клуб принял решение уволить Кристофа Гальтье из-за восьми поражений в 18 матчах в 2023 году.

Боссы «ПСЖ» считают Зинедина Зидана лучшим кандидатом на замену Гальтье, но договориться с ним будет сложно. Парижане также рассматривают кандидатуры Юлиана Нагельсмана, Антонио Конте, Луиса Энрике и Жозе Моуринью.