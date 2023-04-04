«ПСЖ» выбирает между пятью тренерами: Гальтье будет уволен

«ПСЖ» начал поиски нового главного тренера.
По информации RMC Sport, парижский клуб принял решение уволить Кристофа Гальтье из-за восьми поражений в 18 матчах в 2023 году.
Боссы «ПСЖ» считают Зинедина Зидана лучшим кандидатом на замену Гальтье, но договориться с ним будет сложно. Парижане также рассматривают кандидатуры Юлиана Нагельсмана, Антонио Конте, Луиса Энрике и Жозе Моуринью.
- Гальтье принял «ПСЖ» летом.
- До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице Лиги 1.
Источник: RMC Sport