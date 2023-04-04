«Ну так нельзя, ***»: Дзюба и Слуцкий запускают юмористическое шоу, первый выпуск – с легендой ЦСКА

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий поучаствуют в новом проекте от «Коммент.Шоу».
Форвард «Локомотива» и экс-тренер «Рубина» будут ведущими юмористического шоу.
Его премьера запланирована на среду, 5 апреля, в 14:00 мск.
Первым гостем станет бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий.
«В среду на канале выйдет новый формат – «Ну, так нельзя, ***». Решили выступить с небольшим объяснением, потому что в российском спорте такой херни еще никто не снимал.
Во-первых, будет пара ведущих Дзюба – Слуцкий. И их дуэт прекрасен – отвечаем. Во-вторых, будет до фига шикарных гостей. В-третьих – и в этом самый сок – будет смешно», – говорится в анонсе.
Источник: «Коммент.Шоу»