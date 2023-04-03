Боссы «Баварии» не могли дозвониться до Нагельсмана за день до увольнения: он катался на лыжах и не отвечал на звонки

Стали известны новые подробности увольнения Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера «Баварии».

По информации Daily Mail, руководители немецкого клуба пытались связаться с тренером 23 марта, чтобы сообщить ему об отставке, но он не отвечал на звонки, потому что отдыхал на горнолыжном курорте.

Вечером боссы «Баварии» смогли дозвониться до Нагельсманна и попросили его вернуться в Германию для встречи с Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем. На следующий день они сообщили тренеру об увольнении.

Сообщалось, что Нагельсман возглавит «Тоттенхэм» летом.

Новым тренером «Баварии» стал Томас Тухель.

«Бавария» выгнала Нагельсмана из-за журналистки, ради которой он бросил жену с двумя детьми