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    Боссы «Баварии» не могли дозвониться до Нагельсмана за день до увольнения: он катался на лыжах и не отвечал на звонки

    Стали известны новые подробности увольнения Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера «Баварии».

    По информации Daily Mail, руководители немецкого клуба пытались связаться с тренером 23 марта, чтобы сообщить ему об отставке, но он не отвечал на звонки, потому что отдыхал на горнолыжном курорте.

    Вечером боссы «Баварии» смогли дозвониться до Нагельсманна и попросили его вернуться в Германию для встречи с Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем. На следующий день они сообщили тренеру об увольнении.

    «Бавария» выгнала Нагельсмана из-за журналистки, ради которой он бросил жену с двумя детьми

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    Источник: Daily Mail

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    03.04.2023 17:09
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