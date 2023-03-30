«Бавария» выгнала Нагельсмана из-за журналистки, ради которой он бросил жену с двумя детьми

«Бавария» странно уволила Юлиана Нагельсманна посреди сезона. Было несколько причин для этого решения. Первую называли сами руководители «Баварии» – несоответствие ожиданиям. Вторую пересказывали медиа – ссора с некоторыми лидерами и недоверие к Нагельсманну. Немецкие журналисты писали, что Садио Мане кричал на тренера, когда тот выпустил его всего на 8 минут матча с «ПСЖ».

Третья причина тоже основана на инсайдах – увольнение Нагельсманна случилось из-за его отношений с журналисткой Bild Леной Вурценбергер. Вурценбергер долгое время пишет о «Баварии», поэтому руководство и игроков смущало ее близость к клубу.

Вурценбергер и Нагельсманн вместе с 2022 года – к ней тренер ушел после 15-летнего брака с бывшей женой, с которой у него двое детей. Если до этого интрига Вурценбергер и Нагельсманна была в основном в слухах, то с момента развода тренера их все чаще стали видеть на публике. Например, они вместе ездили в Альпы или на Ибицу.

Лена Вурценбергер тоже в некотором роде пострадала от этих отношений. Редакция Bild с того момента, как стало известно о ее отношениях с Нагельсманном, отстранила ее от освещения жизни «Баварии».

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Eibner/Memmler

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