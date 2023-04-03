Дюков ответил, рассматривался ли Тедеско на пост тренера сборной России

Президент РФС Александр Дюков рассказал, мог ли Доменико Тедеско возглавить сборную России.

Ранее Зарема Салихова утверждала, что предлагала кандидатуру немца на замену Станиславу Черчесову, но Дюков заблокировал назначение.

«Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало.

От кого? Сейчас это уже не существенно. Автор предложения связан со «Спартаком»? Это был иностранец, который работал в России.

Что касается Тедеско – у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году», – заявил Дюков.